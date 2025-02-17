В Военной академии Белоруссии сообщили о разработке экспериментального комплекса противодействия беспилотникам

Минск. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Экспериментальный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам разработали в Военной академии Белоруссии, сообщил доцент кафедры тактики и вооружения радиотехнических войск факультета противовоздушной обороны Военной академии Белоруссии майор Илья Дубовик.

"Мы разработали комплексную систему, которая включает в себя систему подавления беспилотника, систему его обнаружения и сопровождения, то есть систему, которая позволяет автономно, по сути, без участия человека противодействовать им", - рассказал Дубовик госагентству БелТА.

По его словам, система обнаружения комбинируемая: для обнаружения беспилотника используется не только оптика, но также радио и звук. Причем она компактная и недорогая по себестоимости, отметил он.

Как заявил Дубовик, "данный комплекс полностью эффективен противодействовать коммерческим беспилотным летательным аппаратам".