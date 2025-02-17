Захиревшую оборонную промышленность Европы ждет расплата из-за надвигающейся российской угрозы (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа боится нападения России, а обороняться не на что

В Европе боятся, что Россия нападет еще до конца десятилетия — просто проверить, встанет ли НАТО на защиту, сообщает Bloomberg. Однако обороняться европейцам не на что: их ВПК раздроблен и парализован отсутствием денег и зависимостью от американских технологий.

Уильям Уилкс (William Wilkes), Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Лаура Альвиз (Laura Alviz)

Дистанционно управляемый самолет, вооруженный новейшими тактическими ракетами, барражирует вблизи границы Европы с Россией, прочесывая местность в поисках потенциальных целей. Его скрытность и искусственный интеллект — идеальное воплощение новой концепции самостоятельной европейской обороны, которой нет нужды опираться на огневую мощь США.

По крайней мере, такова задумка. В действительности же боевая авиационная система будущего (FCAS) — куда входит так называемый “Евродрон” и истребитель следующего поколения — олицетворяют собой скорее паралич европейской обороны. Если Россия полностью перешла на военную экономику, то европейские проекты глубоко увязли во внутренних распрях. Франция хочет легкий “Евродрон” для задач в Африке, а Германия требует второго двигателя для безопасного патрулирования над Берлином и Мюнхеном. Споры неизбежно повлекли за собой задержки, и система может не взлететь вовсе аж до середины 2040-х годов.

“Нам нужно срочно наращивать темпы, и это никуда не годится”, — сказал эксперт по обороне и директор Программы будущего Европы при Фонде Бертельсманна Кристиан Мёллинг. Хотя долгосрочные проекты вроде того же FCAS важны, добавил он, они “съедают” финансы, которыми можно было бы с большей пользой распорядиться иначе. “Ресурсы ограничены, и мы должны задаться вопросом: куда вкладывать деньги?” — рассуждает он.

Континент понемногу осознаёт необходимость самообороны, и на этой неделе лидеры и военные чиновники Европы соберутся на Мюнхенской конференции по безопасности. Состоявшийся в среду телефонный разговор между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным лишь усугубил опасения, что Россия с новой силой попытается ослабить НАТО и ЕС. Европейских официальных лиц все больше тревожат перемены в политике США — и то, что их обходят стороной, поскольку Россия и США начали прямые переговоры.

Между тем российские войска продолжают продвигаться вперед на Украине, представляя собой серьезнейшую угрозу безопасности со времен холодной войны, тогда как конфликт на Ближнем Востоке и обострение напряженности в отношениях между США и Китаем лишь подчеркивают общее ощущение геополитической нестабильности. Наконец, подход Трампа к национальной безопасности под девизом “Америка превыше всего” может оттянуть американские войска и технику прочь из Европы.

“Обеспечение собственной безопасности должно стать императивом для европейских членов НАТО”, — заявил министр обороны США Пит Хегсет в своей речи перед союзниками по НАТО в среду, добавив, что в будущем “подавляющую долю помощи Украине, как летальной, так и нелетальной” должна предоставить Европа.

Глубокие изменения

Чтобы преобразовать новые расходы в мощную и устойчивую европейскую оборонную промышленность, потребуются глубокие изменения. Почти 80% расходов блока на закупки с середины 2022 года по середину 2023 года ушли за границу (главным образом в США), отмечает Марио Драги в своем сентябрьском докладе о конкурентоспособности ЕС. И теперь европейским компаниям предстоит наращивание производства после многих лет недофинансирования.

По оценкам консультационной компании McKinsey & Co, европейские правительства обязались выделить в общей сложности до 800 миллиардов евро (834,3 миллиарда долларов) на дополнительные военные расходы к 2028 году. Это на 44% больше, чем до украинского конфликта, но все равно меньше 720 миллиардов долларов в год, необходимых для модернизации европейских сил и пополнения запасов, по оценкам агентства Bloomberg.

Финансирование — далеко не единственная проблема. Военная промышленность также столкнулась с заторами в каналах поставок, нехваткой сырья и отставанием по инновациям от США.

Более коренная проблема — раздробленность. Стремление Европы сохранить рабочие места и зацикленность национальных лидеров ВПК на привычной клиентуре из собственных правительств препятствуют трансграничным слияниям компаний, необходимым для настоящей эффективности. Это не только приводит к дублированию опытно-конструкторских работ и производства, но и увеличивает издержки. По данным McKinsey, в европейских странах эксплуатируется 19 типов основных боевых танков по сравнению с всего одним в США, а ВМС США имеют на вооружении лишь четыре типа фрегатов или эсминцев против 27 в Европе.

Укрепление отрасли сулит экономические выгоды — особенно странам с мощным ВПК (в первую очередь Великобритании, Франции, Германии, Италии и Швеции). Дальнейшие расходы могут поддержать рост рабочих мест, особенно в промышленных регионах, переключающихся с автомобилестроения на производство вооружений.

Однако в сфере обороны компании мыслят десятилетиями, а не годами. Высокие технологические требования и необходимые для запуска производства инвестиции и каналы поставок отбивают у компаний желание предпринимать решительные шаги без твердых долгосрочных обязательств со стороны правительств. Доселе у Европы не было четкого плана развития отрасли после окончания украинского конфликта, и многие компании уже задумались о своих перспективах после окончания его “горячей” стадии.

“Полагаю, мы упустили возможность выстроить надежную европейскую политику обороны и безопасности в мирное время”, — говорит генеральный директор немецкого производителя радаров Hensoldt Оливер Дёрре. Проекты вроде Sky Shield (“Небесный щит”) по созданию комплексной системы противоракетной обороны с участием 22 стран стали олицетворением некоторого прогресса, но есть риск, что они не поспевают за крепнущей угрозой со стороны России. “Я бы сказал, что на ее восстановление уйдет не менее десятилетия”, — подытожил Дёрре.

Неспособность построить достаточно мощную военно-промышленную базу для сдерживания агрессии — это не просто упущенная экономическая выгода и растраченные возможности. Даже если конфликт на Украине закончится, переведенная на военные рельсы экономика России сможет восстановить утраченные наступательные возможности за считанные годы. А поскольку США сосредоточились на других регионах, европейские чиновники предупреждают, что Россия сможет атаковать территорию НАТО уже к концу десятилетия — чтобы проверить на прочность сам основополагающий принцип, по которому нападение на одного члена считается нападением на весь альянс.

Проблемы с поставками

Для усиления ВПК придется сосредоточить внимание на определенных областях: управляемое оружие, тяжелая артиллерия, бронетехника и системы противовоздушной обороны — все эти типы вооружений оказались ключевыми для защиты Украины. Возросший спрос будет на руку крупнейшим оружейникам Европы — Rheinmetall, Saab, Leonardo, Thales и BAE Systems.

Однако каналы поставок в регионе напряжены. Более мелкие поставщики комплектующих и семейные компании столкнулись с тяготами расширения в связи с нехваткой капитала и перебоями с сырьем. В частности, после закрытия ряда заводов уже много лет наблюдается дефицит листовой стали для производства танков и военных кораблей — в результате континенту даже приходится делать заказы у потенциальных противников, включая Китай. Аналогичным образом производство артиллерийских снарядов замедлила нехватка тротила и взрывчатых веществ. К слову, скачок цен на взрывчатку сказался не только на оборонной промышленности, но и на горнодобывающей и строительной.

Особенно тревожит оборонные круги торговая война Трампа с Европой: компании опасаются соглашения, по которому Старому свету придется нарастить закупки американского оружия и сжиженного природного газа.

“Это напрямую противоречит обязательствам ЕС обеспечить приоритетность европейских оборонных закупок, — сказал управляющий директор Немецкой ассоциации безопасности и оборонной промышленности Ханс-Кристоф Ацподин. — Кроме того, это будет стоить нам суверенитета, квалифицированных кадров и рабочих мест”.

Еще одна слабость — инновации. Европа отстает от США в оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, вложив в 2022 году всего 10,7 миллиарда евро против 140 миллиардов долларов со стороны Пентагона. В результате Европа впала в зависимость от американских технологий в таких ключевых областях, как стелс-технологии, гиперзвуковые ракеты и искусственный интеллект. Компании вроде немецких Helsing и Quantum-Systems пытаются заткнуть эту брешь, но финансирование остается скудным.

“Мирный дивиденд оборачивается оборонным долгом, — посетовал соруководитель отдела аэрокосмической и военно-промышленной отрасли McKinsey Юг Лавандье. — Европейская оборонная промышленность стремится наверстать упущенное, но наращивать темпы сложно”.

Кроме того, консолидация сопряжена и с политическими рисками. Италия и Франция отказались в 2021 году от запланированного слияния Fincantieri и Chantiers de l’Atlantique из-за экономического спада и сложностей с антимонопольным законодательством. Сделка, призванная создать европейского судостроительного гиганта, столкнулась с рядом политических препон, включая страх потери рабочих мест.

“Одна из причин неэффективности — раздробленность европейской оборонной промышленности”, — сказал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани. Он добавил, что европейские компании должны сотрудничать, чтобы конкурировать на глобальном уровне, а не зацикливаться на национальных рынках.

Наконец, разногласия выходят за рамки строго промышленной политики. Страны Восточной Европы воспринимают Россию как экзистенциальную угрозу и ратуют за скорейшее наращивание военной мощи, тогда как страны Западной Европы ставят на первое место экономическую стабильность и социальные расходы. Так, в Германии зреет политическое сопротивление росту военных расходов, тогда как Франция настаивает на “стратегической автономии” и “строго внутриевропейских закупках”, чтобы гарантировать, что региональный ВПК останется независимым от США.

Но недавние предостережения администрации Трампа Европе не оставляют сомнений в том, что континент должен срочно создать собственный сдерживающий фактор — причем как можно более надежный.

Смена подхода

На фоне обострившихся угроз попытки сплотить европейский оборонный сектор набирают обороты. Члены ЕС ведут переговоры о Европейской программе оборонной промышленности, которая обеспечит давно назревшую реорганизацию. Цель заключается в том, чтобы перейти от разовых решений, принятых с началом российской спецоперации, к стабильному производству и планомерному пополнению запасов, истощенных в результате помощи Украине.

План призван установить правила для компаний и проектов, получающих финансирование из европейской казны, однако переговоры зашли в тупик, поскольку Франция настаивает на жестком подходе “покупай европейское”, тогда как другие страны готовы допустить исключения, выгодные компаниям не входящим в ЕС, особенно американским.

Тем временем НАТО начала частично рассекречивать свои планы, где излагаются точные требования к оружию и военному оборудованию, чтобы стимулировать встречные шаги со стороны промышленности, не требуя многолетних обязательств от государств.

Многие главы оборонных ведомств считают, что Европе необходимо изменить сам подход — чтобы оборонная промышленность рассматривалась как сдерживающий фактор, а не как сила, реагирующая постфактум. Это будет означать переход к долгосрочным контрактам, стабильным производственным мощностям и инвестициям в системы вооружений следующего поколения, включая гиперзвуковые ракеты и боевую координацию на основе искусственного интеллекта.

Однако поддерживать высокие военные расходы будет крайне тяжело, поскольку бюджеты социального обеспечения по всему континенту напряжены из-за вялого роста и высоких государственных долгов. А с прекращением огня на Украине убеждать избирателей в необходимости идти на жертвы ради противодействия российской угрозе станет еще труднее — причем особенно это касается малых стран и тех, что находятся дальше от России. Если оборонные бюджеты резко вырастут, а затем снова сократятся в течение нескольких лет, отрасль рискует столкнуться с чрезмерными инвестиции, простоем заводов и повторением прошлых циклов подъемов и спадов, когда производители еле держатся на плаву.

“Главная проблема Европы — это деньги. Нужен стабильный приток доступных денег. Это старый спор: пушки или масло”, — объяснила научный руководитель Немецкого института международных отношений и безопасности в Берлине Клаудия Майор. Она отметила, что некоторые западноевропейские страны не решаются брать на себя четкие обязательства. “А довод, что пушки защищают масло, отклика не находит — за исключением разве что восточного фланга”, — посетовала она.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал компании активизироваться.

“Деньги уже на столе, и их будет прибавляться, — сказал он в декабре. — Вводите дополнительные смены и запускайте новые производственные линии!”.

Статья написана при участии Даниэле Лепидо