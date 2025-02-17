Израиль получил груз тяжелых авиабомб из США

Иерусалим. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Отгрузка тяжелых американских авиабомб, одобренная прежней администрацией США, поступила в Израиль, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Прошедшей ночью в порту Ашдода выгрузили 2 тыс.-фунтовые бомбы МК-84. После разгрузки их развезли по базам ВВС Израиля", - цитирует издание выдержку из сообщения минобороны Израиля.

О количестве бомб не сообщается.

"Груз боеприпасов, поступивший в Израиль - это значительный актив для ВВС и армии обороны Израиля и служит еще одним доказательством прочного союза между Израилем и США", - прокомментировал поставку глава минобороны Израиля Исраэль Кац.