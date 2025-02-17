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Военное обозрение

Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов

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Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Немецкий концерн Rheinmetall продолжает строительство завода по выпуску боеприпасов на территории Украины, запуск производства запланирован в скором времени. Об этом заявил глава Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Уже в следующем году украинская армия начнет получать артиллерийские снаряды, произведенные на территории страны, строительство завода по выпуску боеприпасов продолжается и будет закончено в 2026 году. Всего концерн хочет построить три таких завода, которые будут выпускать боеприпасы независимо от того, продолжится война с Россией или завершится. В то же время Паппергер отметил, что запуск производства идет с задержкой, на Украине слишком много бюрократии.

Например, для завода по производству комплектующих для F-35 и крупнейшего в Европе завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии мы получили разрешения в течение всего нескольких недель. В Украине процесс пока идет медленнее.

- заявил глава концерна.

В то же время Rheinmetall получил от Зеленского карт-бланш в обмен на обещание обеспечить ВСУ артиллерийскими снарядами. Соглашение было подписано в прошлом году, немец попросил два года, чтобы запустить первый завод. При этом концерн полностью на свои средства его оснастит, оставив контрольный пакет себе. Киеву достанется всего 49%, хотя законом положено 51%. Видимо, желание иметь свой завод по производству снарядов пересилило всю бюрократию.

Мы решили создать предприятие с долей 51% Rheinmetall, что раньше в Украине было невозможно — государственные предприятия должны были владеть контрольным пакетом. Но я сказал, что буду инвестировать только при наличии у нас контрольного пакета.

- добавил Паппергер.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
F-35
Компании
Rheinmetall
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