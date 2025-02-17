Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов

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Немецкий концерн Rheinmetall продолжает строительство завода по выпуску боеприпасов на территории Украины, запуск производства запланирован в скором времени. Об этом заявил глава Rheinmetall AG Армин Паппергер.
Уже в следующем году украинская армия начнет получать артиллерийские снаряды, произведенные на территории страны, строительство завода по выпуску боеприпасов продолжается и будет закончено в 2026 году. Всего концерн хочет построить три таких завода, которые будут выпускать боеприпасы независимо от того, продолжится война с Россией или завершится. В то же время Паппергер отметил, что запуск производства идет с задержкой, на Украине слишком много бюрократии.
- заявил глава концерна.
В то же время Rheinmetall получил от Зеленского карт-бланш в обмен на обещание обеспечить ВСУ артиллерийскими снарядами. Соглашение было подписано в прошлом году, немец попросил два года, чтобы запустить первый завод. При этом концерн полностью на свои средства его оснастит, оставив контрольный пакет себе. Киеву достанется всего 49%, хотя законом положено 51%. Видимо, желание иметь свой завод по производству снарядов пересилило всю бюрократию.
- добавил Паппергер.