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МО показало кадры ударов FPV-дронов по бронетехнике ВСУ на купянском направлении

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадры распространило Минобороны в воскресенье, 16 февраля.


«Минобороны опубликовало кадры поражения бронетехники ВСУ на купянском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделение беспилотников отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожило американский бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ на дзержинском направлении специальной военной операции (СВО). В Минобороны РФ сообщили 15 февраля, что значение беспилотников постоянно растет и способствует совершенствованию как самой такой техники, так и приемам ее использования.

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