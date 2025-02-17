МО показало кадры ударов FPV-дронов по бронетехнике ВСУ на купянском направлении

Расчет FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Кадры распространило Минобороны в воскресенье, 16 февраля.

«Минобороны опубликовало кадры поражения бронетехники ВСУ на купянском направлении расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделение беспилотников отдельного батальона 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожило американский бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ на дзержинском направлении специальной военной операции (СВО). В Минобороны РФ сообщили 15 февраля, что значение беспилотников постоянно растет и способствует совершенствованию как самой такой техники, так и приемам ее использования.