FT: проект соглашения по ископаемым не включает дальнейшее оказание помощи Киеву

Украинская сторона отказалась подписывать документ из-за отсутствия гарантий безопасности, отмечает газета

ЛОНДОН, 16 февраля. /ТАСС/. Проект соглашения о полезных ископаемых, предложенный Киеву Вашингтоном, не предусматривает дальнейшего оказания военной помощи Украине. Об этом пишет британская Financial Times (FT), ссылаясь на знакомые с содержанием документа источники.

Издание сообщает, что украинская сторона отказывается подписывать соглашение в его нынешнем виде и добивается более выгодных для себя условий. Камнем преткновения стало отсутствие в тексте документа упоминания гарантий безопасности для Украины. В нем прописано, что Киев передаст США права на часть ископаемых ресурсов страны в качестве компенсации за уже полученную им американскую военную помощь, однако нигде не оговаривается, что Вашингтон продолжит ее оказывать.

Собеседники агентства указали на еще несколько деталей, делающих проект соглашения маловыгодным для Киева. США настаивают, что сделка по ископаемым обеспечит "американское присутствие" на Украине, которое станет сдерживающим фактором для России. Отмечается, что украинская сторона обеспокоена расплывчатостью этой формулировки, которая может означать лишь экономическое присутствие американских компаний. В документе также оговаривается, что споры сторон должны будут разрешаться в судах штата Нью-Йорк, однако в Киеве считают, что они не обладают необходимой для рассмотрения таких вопросов юрисдикцией.

Как ранее со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP), киевские власти отклонили план администрации США по оказанию Украине помощи в обмен на предоставление Вашингтону права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых. При этом в настоящее время Киев работает над встречным предложением. По данным WP, Украина получила текст предложенного США соглашения по полезным ископаемым всего за четыре часа до встречи министра финансов США Скотта Бессента с Владимиром Зеленским в Киеве в среду. На этой встрече глава Минфина, как сообщается, настаивал на том, чтобы Зеленский подписал соглашение немедленно, однако тот этого не сделал.

В начале февраля американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Позже Зеленский сообщил, что большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, предложенные Вашингтону, находятся на неподконтрольных Киеву территориях. В интервью Reuters он отметил готовность заключить сделку и предложил Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности.