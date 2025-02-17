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ТАСС

Ван И: Китай надеется на справедливое соглашение по Украине

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Глава МИД КНР Ван И
Глава МИД КНР Ван И.
Источник изображения: © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС, архив

Министр иностранных дел КНР уточнил, что Пекин всегда выступал за мирное урегулирование кризиса и предпринимал для этого соответствующие усилия

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Власти КНР надеются на справедливое соглашение по урегулированию украинского кризиса и поддерживают усилия по восстановление мира. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Китай поддерживает все усилия по восстановлению мира. Мы надеемся на достижение справедливого и прочного мирного соглашения, имеющего обязывающую силу, которое будет приемлемо для всех сторон", - приводит МИД КНР слова китайского дипломата, который встретился с Сибигой 15 февраля на площадке Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточнил Ван И, Пекин всегда выступал за мирное урегулирование кризиса и предпринимал для этого соответствующие усилия. Он указал на "объективность, справедливость, рациональность и прагматичность" четырех принципов по украинскому конфликту, выдвинутых председателем Си Цзиньпином (уважение к суверенитету, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов - прим. ТАСС).

Ван И добавил, что КНР продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании вопроса Украины и прилагать усилия для достижения мира. Он добавил, что Китай вместе со странами глобального Юга будет укреплять консенсус с целью продвижения диалога.

По сведениям МИД КНР, Сибига пообещал, что Киев будет делать все возможное для обеспечения безопасности китайских организаций и граждан. Он также отметил, что власти Украины ценят объективную позицию Китая и надеются, что он сыграет важную роль в достижении всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. 

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