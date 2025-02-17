Появились новые фото северокорейской артиллерии в зоне СВО

В Сети появились новые фото северокорейских САУ M1989 Koksan в зоне СВО

В Сети появились новые фото северокорейской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции. Кадры с самоходными артиллерийскими установками (САУ) M1989 Koksan опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что 170-миллиметровые пушки были переданы Вооруженными силам России на одно из направлений фронта.

Ранее канал писал, что артиллерийские системы из КНДР схожи по параметрам дальнобойности с российскими гаубицами «Пион» и «Малка». Однако у этих орудий уникальный калибр, что исключает возможность стрельбы любыми другими снарядами, кроме северокорейских.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.