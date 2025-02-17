США ждут от Европы ведущей роли в вопросе гарантий безопасности Украины

Сейчас Вашингтон ожидает предложения европейских стран по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 16 февраля. /ТАСС/. Американская администрация ожидает, что европейские страны возьмут на себя роль лидера в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом сообщил в субботу представитель Госдепартамента агентству Reuters.

Он прокомментировал информацию, согласно которой Соединенные Штаты направили в европейские столицы дипломатический демарш с вопросом, какой вклад они могут внести в обеспечение гарантий безопасности для Украины. По словам дипломата, Вашингтон "ясно дал понять, что ожидает от европейских партнеров ведущей роли в создании прочных рамок безопасности и с нетерпением ждет их предложений". "Сильная, самодостаточная Европа отвечает как их интересам, так и нашим", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила ранее британская газета Financial Times, Вашингтон обратился к европейским столицам с просьбой представить предложения о том, какие гарантии безопасности они готовы дать Киеву и сколько миротворцев и техники они могли бы направить на Украину. По словам собеседников издания, такой запрос был распространен на нынешней неделе после того, как европейские лидеры начали говорить о необходимости участия их стран в мирном урегулировании украинского конфликта. Согласно полученной газетой информации, европейские дипломатические ведомства получили от Госдепартамента опросник, куда им следует внести конкретные предложения по гарантиям безопасности для Киева. Издание отмечает, что это было сделано накануне начала европейского турне спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога. Госдепартамент США пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию.