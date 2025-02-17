МИД Франции: первым испытанием для Европы станет недопущение капитуляции Украины

Европейским странам следует взять на себя ответственность за собственную безопасность, считает министр-делегат по делам Европы при французском внешнеполитическом ведомстве Бенжамен Аддад

ПАРИЖ, 16 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности показала, что европейцам пора взять на себя ответственность за собственную безопасность и первым вызовом станет недопущение капитуляции Украины. Такое мнение выразил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

"На Мюнхенской конференции по безопасности состоялось много обменов мнениями с европейскими коллегами. Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине", - написал он в X.

Позже в интервью телеканалу BFMTV он пояснил, заявления представителей США на конференции в Мюнхене должны "пробудить" европейцев и отказаться от опеки Вашингтона в области безопасности. Он также подчеркнул, что "никто не может давать Европе уроки демократии, даже США".

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на конференции в Мюнхене, подверг критике ЕС за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. Он также подчеркнул, что Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединенных Штатов. Кроме того, вице-президент отметил, что преступления мигрантов повторяются в ЕС раз за разом, но их можно избежать путем ужесточения контроля на границе.

В субботу спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку США не хотят "вступать в обсуждения с большим количеством участников". По словам Келлога, сейчас действует "двухвекторный" подход к мирным переговорам: представители США взаимодействуют отдельно с Россией и отдельно с Украиной вместе с союзниками.