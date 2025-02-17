Высокие поставки: истребители пятого поколения Су-57 первым получит Алжир

Наши страны связывает давняя история военно-технического сотрудничества

Российские истребители пятого поколения Су-57 будут поставляться в Алжир, об этом объявило государственное телевидение этой африканской страны. Также оно сообщило, что алжирские пилоты уже начали подготовку в России. Наши страны связывает давняя история военно-технического сотрудничества. О том, как советские и российские самолеты зарекомендовали себя в Африке и что дадут нашей промышленности поставки новейших «Сухих» за рубеж, — в материале «Известий».

Советская школа

Алжирское государственное телевидение объявило о том, что их ВВС до конца 2025 года получат первые самолеты Су-57, а также о том, что пилоты уже проходят обучение в России. Для Алжира это крайне важный момент — именно советские, а позже и российские самолеты уже более полувека составляют основу его воздушной мощи.

Торговля оружием позволяет нашей стране развиваться и продолжать вести дальнейшие разработки в этой сфере, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.

— Сейчас мы поддерживаем контакты с Северной Африкой, — отметил он. — Страны этого региона и раньше покупали нашу технику. Мы просто не прекращаем с ними сотрудничать. Су-57 только недавно получил боевое крещение. Но, на мой взгляд, это один из самых передовых самолетов в мире. У него много новых систем, в том числе и вооружения. В частности, его ракеты позволяют уничтожать цели на расстоянии, которое недоступно остальным существующим импортным и отечественным машинам.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, пока еще сложно говорить про экспортные перспективы Су-57.

— Это тонкий политический вопрос, — отметил Игорь Маликов. — Например, раньше мы продавали оружие Финляндии, но сейчас она в НАТО, и, конечно, мы туда не будем больше ничего передавать. Но думаю, что страны, которые хорошо настроены по отношению к нам, будут иметь возможность купить его.

Алжирская история

После получения Алжиром независимости в конце 1950-х годов начался процесс формирования ВВС новой армии. Первые советские истребители МиГ-15 страна получила из Египта в 1962 году. Одновременно из СССР были поставлены многоцелевые вертолеты Ми-4. Это был период становления и подготовки пилотов молодых алжирских ВВС. Летчики обучались как в соседних арабских странах, так и в СССР.

Уже к концу 1960-х годов были получены более современные истребители МиГ-21 и бомбардировщики Ил-28. В то же время впервые Алжир получил и современные советские зенитные ракетные системы С-75 — такие же ЗРК в то время успешно использовались во Вьетнаме против американской авиации.

К началу 1970-х годов ВВС страны уже обладали достаточным количеством самолетов, и это позволило начать оказание помощи Египту.

В 1970-е годы ВВС Алжира также получают из СССР самые современные по тем временам самолеты. В первой половине десятилетия были поставлены истребители МиГ-21МФ, разведчики МиГ-21Р, учебно-боевые истребители МиГ-21УМ и истребители-бомбардировщики Су-7БМК.

Сверхзвуковые истребители МиГ-21 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ю. Кравчук

В 1973 году несколько алжирских эскадрилий приняли участие в арабо-израильской войне на стороне Египта. На их вооружении были МиГ-17, МиГ-21МФ и Су-7БМК. В той войне алжирские пилоты совершили более 500 вылетов.

Рекорд МиГ-25

Во второй половине 1970-х годов Алжир первым получил новейшие советские самолеты. В 1976 году — истребитель-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла МиГ-23БН. А в 1978-м — сверхзвуковой разведчик и бомбардировщик МиГ-25РБ, а также перехватчики МиГ-25П.

Два десятка МиГ-25 прослужили в Алжире рекордно долго — фактически отдельные экземпляры МиГ-25 пока еще находятся в эксплуатации. И, кстати, скорее всего, именно эти машины в первую очередь заменят на новейшие многоцелевые российские Су-57.

Надо отметить, что разведывательно-ударные МиГ-25РБ, как и перехватчики МиГ-25П, на экспорт поставлялись в весьма ограниченное количество стран — в 1970–1980-е годы их получили Алжир, Ливия, Сирия, Индия и Ирак.

Истребители МиГ-23 могли получить только страны социалистического лагеря, а также ближайшие союзники СССР.

В 1980-е годы Алжир начал развивать военно-транспортную авиацию и приобрел американские турбовинтовые транспортники С-130 «Геркулес» и советские турбореактивные Ил-76. Надо отметить, что и раньше эта африканская страна пополняла свой авиапарк не только советской авиационной техникой — она выбирала самые выгодные предложения и закупала самолеты и вертолеты как за океаном, так и в Европе.

В конце 1980-х годов в дополнение к МиГ-23БН и МиГ-25 Алжир приобрел в СССР новейшие фронтовые бомбардировщики Су-24М. Такие самолеты помимо него имели на вооружении только небедные Ирак, Ангола, Сирия и Ливия.

Советский учебно-боевой истребитель-перехватчик МиГ-25 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Скрынников

В 1990–2000-е годы произошло настоящее перевооружение алжирской авиации на самолеты четвертого поколения. С Украины и из Белоруссии были получены истребители МиГ-29, а из России дополнительные Су-24МК и новейшие Су-30МКА.

В течение 2000-х годов был заключен контракт на поставку учебно-тренировочных истребителей Як-130 и многоцелевых МиГ-29СМТ. Всего за эти годы Алжир получил из России около 100 боевых машин.

Не только самолеты

Африканская страна в последние два десятилетия получала из России самую современную военную технику. Например, ракетные комплексы «Искандер-М» Алжир приобрел первым из стран, которые сейчас состоят в неофициальном клубе обладателей экспортного варианта этого вида вооружения.

Зенитные ракетные комплексы «Тор» и С-400 также прибыли в эту африканскую страну раньше, чем в какую-либо другую. И на этом список не заканчивается.

Алжир также получил подводные лодки проекта 636М, которые являются носителями крылатых ракет Club-S — экспортного варианта ракет «Калибр».

На его вооружении стоят танки Т-90 и другая российская новейшая военная техника. Эта страна остается традиционным партнером СССР и России в области военно-технического сотрудничества и постоянным клиентом нашего оборонно-промышленного комплекса.

Африканское будущее

И вот теперь на смену сверхзвуковым ударным МиГ-25РБ, которые считаются элитным самолетом в алжирских ВВС, придут впервые поставленные за рубеж истребители пятого поколения Су-57. Пока нет никакой информации о количестве поставляемых машин, но можно предположить, что их будет не менее 1–2 эскадрилий, то есть от 12 до 24 самолетов.

Фото: РИА Новости/Нина Падалко Источник изображения: iz.ru

Технически Су-57 могут не только хорошо дополнить многоцелевые Су-30МКА, но и в перспективе стать их заменой. И тогда количество поставляемых самолетов может увеличиться.

С большой вероятностью поставки Су-57 на экспорт приведут к необходимости расширения серийного производства. Тем более что эти новейшие истребители поставляются не даром, и вырученные средства точно позволят не только нарастить производственные мощности, но и вести работы по модернизации.

В этом заинтересованы и зарубежные заказчики, и, собственно, ВКС России, в которых многоцелевой Су-57 также востребован.

Ранее «Известия» писали, что в ходе выступления на форуме Aero India 2025 истребитель Су-57 превзошел американский аналог пятого поколения F-35. По словам экспертов, наша машина оказалась гораздо лучше американской по маневренности. При этом скоро Су-57 получит новые двигатели, которые значительно снизят заметность самолета в инфракрасном диапазоне.

Показательное выступление Су-57 длилось около семи минут и проходило на сверхмалых высотах — от 100 м. «Сухой» выполнил более 20 фигур высшего пилотажа. Среди них — «кобра Пугачева», колокол, штопорная бочка.

Дмитрий Корнев

Юлия Леонова