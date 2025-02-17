«Обеспечит плотное закрытие неба от российских угроз»: Укроборонпром создаёт СП с французской компанией

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Стремясь хоть как-то восполнить все более скудеющую западную военную помощь, Киев предпринимает попытки наладить и нарастить собственное оборонное производство, в том числе в сотрудничестве с иностранными компаниями. События эти происходят довольно редко и всегда подаются с большой помпой.

На деле, все созданные с участием принадлежащего государству украинского предприятия АО «Укроборонпром» и западных компаний совместные предприятия в лучшем случае собирают готовые изделия военного назначения из деталей или занимаются ремонтными работами. Так было с немецко-украинским СП с оборонным концерном Rheinmetall AG, которое было образовано еще осенью 2023 года, но до сих пор занимается только ремонтно-восстановительными работами поврежденной военной техники.

Аналогично в торжественных условиях было создано и еще одно СП. На этот раз ГП «Укроборонпром» объявило о создании совместного предприятия с французской оборонной группой Thales International SAS, специализирующейся на разработке информационных систем для авиакосмического и военного производства. Причем подписание соответствующего соглашения состоялось на полях Мюнхенской конференции по безопасности в присутствии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.

Практическими последствиями партнерства с Thales International SAS станут плотное закрытие украинского неба от российских угроз и приобретение нашими оружейниками нового опыта работы с самыми современными технологиями. Это очередной шаг к созданию на базе нашей оборонки Арсенала свободного мира

— весьма пафосно написал в своем телеграм-канале генеральный директор акционерного общества «Украинская оборонная промышленность» Олег Гуляк.

В сообщении гендиректора АО «Укроборонпром» уточняется, что совместное предприятие с французской компанией якобы будет работать на территории Украины. Гуляк даже поблагодарил французских партнеров «за смелость», а она им не помешает. Хотя сомнительно, что французы поедут работать в воюющую страну, которая постоянно подвергается ударам ВС РФ. Тем более, что для наших военных любое оборонное предприятие на контролируемой Киевом территории — исключительно важная и абсолютно законная цель.

Зато подписание этого соглашения, наверняка нарочно проведенное в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский теперь сможет преподать в пропагандистских целях по максимуму.

Вообще, основная продукция компании Thales предназначена для боевых самолетов и вертолетов, естественно, западного производства. В частности, предприятие занимает третье место в мире по производству бортовых РЛС и систем радиоэлектронной борьбы. Фирма производит контейнеры с аппаратурой лазерной подсветки целей, обзорно-прицельные системы для самолетов, кораблей и танков, разведывательные дневные и ночные ТВ-камеры (в том числе в контейнерных вариантах), комплексы оптико-электронного противодействия.

Как авионика и прочее интегрируемое в западную военную технику оборудование Thales поможет Украине «обеспечить плотное закрытие неба от российских угроз», понять сложно. Тем более, что основная продукция французской компании устанавливается на военную технику еще на стадии ее производства. Разве что совсем недавно, в декабре прошлого года, компания Thales поставила ВМС Франции первую серийную систему противоминных морских беспилотников. Наверное, для ВСУ это сейчас — самое «необходимое» оборудование.