Бербок назвала самым дешевым способом защиты Украины ее членство в НАТО

Любые другие гарантии безопасности стоят огромных средств и не дают 100% безопасности, считает глава МИД Германии

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что самым дешевым способом защитить Украину было бы снова вынести на повестку дня ее членство в НАТО.

"Мне очень важно заявить следующее: самым дешевым способом было бы снова положить на стол переговоров опцию [членства Украины в] НАТО. Потому что любые другие гарантии безопасности стоят огромных средств и не дают 100-процентной безопасности", - заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

12 февраля министр обороны США Пит Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистичная задача, и фактически исключил возможность принятия Киева в НАТО. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что эти высказывания Хегсета точно отражают позицию Вашингтона.