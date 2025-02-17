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ТАСС

Вышел военный сборник ЦАМТО с анализом военно-политической ситуации в мире

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Он разделен на четыре главы, в которых говорится о приоритетах Минобороны России на 2025 год и среднесрочную перспективу, целеполагании стратегии США в отношении РФ, приоритетах развития НАТО, оборонно-промышленном комплексе России, укреплении обороноспособности страны и военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Военный ежегодный сборник Russian military yearbook 2025 Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) вышел в свет. Об этом ТАСС сообщил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", гендиректор ЦАМТО Игорь Коротченко.

"Вышел лимитированным тиражом ежегодник, где системно отражена позиция России, чего ожидать от США. Нами переданы соответствующие экземпляры в российские центры принятия решений, соответственно, в Министерство обороны, в силовые структуры", - сказал он.

В сборнике анализируется военно-политическая обстановка в мире. Он разделен на четыре главы, в которых говорится о приоритетах Минобороны России на 2025 год и среднесрочную перспективу, целеполагании стратегии США в отношении РФ, приоритетах развития НАТО, оборонно-промышленном комплексе России, укреплении обороноспособности страны и военно-техническом сотрудничестве.

В предисловии отмечается, что современная международная обстановка характеризуется усилением давления на независимые государства со стороны коллективного Запада. В отношении России это давление достигло уровня необъявленной войны, которая имеет гибридный характер и сопровождается в том числе масштабными фальсификациями в информационном пространстве, добавляется там. Цель издания - активное противодействие фейкам, а также представление взгляда изнутри на ряд актуальных вопросов современной информационной повестки, говорится в сборнике. 

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