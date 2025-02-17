Премьер Дании назвала "самый простой и дешевый" способ защитить Украину

Это членство в НАТО, считает Метте Фредериксен

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Членство в НАТО - это самый простой и дешевый способ защитить Украину. Такое мнение выразила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давайте будем честны: лучшее, что мы можем дать Украине, - это членство в НАТО, - сказала она. - Это самый дешевый и простой способ защитить страны по ту сторону Атлантики".

Премьер несколько раз посетовала, что "некоторые хорошие, большие союзники" не считают, что Украина должна вступить в альянс.

12 февраля министр обороны США Пит Хегсет на очередном заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года - нереалистичная задача, и фактически исключил возможность принятия Киева в НАТО. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что эти высказывания Хегсета точно отражают позицию Вашингтона.