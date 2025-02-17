Отставной генерал Даннатт: Британия не готова возглавить миротворцев на Украине

Бывший начальник Генштаба сухопутных войск королевства отметил, что "армия настолько истощена, как в плане численности, так и в том, что касается техники и боевого потенциала, что все может выйти довольно неловко"

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Великобритании не готовы возглавить западный миротворческий контингент на Украине в случае, если он будет там размещен. Об этом заявил в интервью радиостанции Би-би-си бывший начальник Генштаба сухопутных войск королевства (2006-2009) генерал в отставке Ричард Даннатт.

"Сейчас наша армия настолько истощена, как в плане численности, так и в том, что касается техники и боевого потенциала, что все может выйти довольно неловко, - сказал он. - Если мы размещаем 10 тыс. военнослужащих, которых надо менять каждые полгода, то, по сути, это потребует выделить 30-40 тыс. человек, а у нас нет столько людей. Так что по поводу этого есть большие вопросы, которые нынешнее правительство пока не рассматривало".

Ранее Владимир Зеленский предложил разместить на Украине западные воинские контингенты общей численностью до 100 тыс. человек. Как сообщил Би-би-си бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) Андерс Фог Расмуссен, для выполнения миротворческих задач в стране могут понадобиться 50-100 тыс. западных военнослужащих.

Сейчас численность британских сухопутных сил составляет 74,5 тысячи человек (без учета разервистов и непальских добровольцев-гуркхов). Это самый низкий показатель со времен Наполеоновских войн начала XIX века. Как ранее проинформировала газета The Times, в нынешнем году он может опуститься ниже отметки в 70 тысяч на фоне низких показателей набора военнослужащих и увольнений действующего личного состава из-за недовольства условиями службы.