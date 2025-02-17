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Интерфакс-АВН

Белоруссия не наращивает военный потенциал, заявил госсекретарь СБ страны

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия в отличие от сопредельных стран ЕС не наращивает военный потенциал и не угрожает кому бы то ни было, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

"Мы не представляем никому никакой угрозы, не увеличиваем численность вооруженных сил, не увеличиваем численность вооружения, в отличие от наших соседей, поляков и прибалтов, которые сделали ставку на милитаризацию", - сказал Вольфович в субботу в Минске. Его цитирует агентство БелТА.

"Кроме того, мы не увеличиваем количество учений. Они у нас проходят на плановой основе. На сопредельной территории в 2025 году планируется проведение около 100 учений, в том числе вблизи наших границ. Мы не проводим учения вблизи границ с Польшей и странами Прибалтики, не провоцируем тем самым наших соседей. Мы показываем пример добрососедства и взаимного уважения друг к другу, не угрожая никому и не предъявляя претензии к другим странам", - сказал Вольфович.

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