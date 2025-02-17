Мерц выступил за поставки Taurus Киеву в координации с европейскими партнерами

Председатель Христианско-демократического союза не сомневается, что в следующем составе Бундестага за это проголосует большинство

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц выступил за поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, но только если будет достигнута договоренность с европейскими партнерами.

"Моя личная позиция и позиция моей фракции ясна: мы должны осуществить эту поставку, но только если мы договоримся с европейскими партнерами. Однако мы должны осуществлять поставки скоординированным образом в европейских рамках", - заявил Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом политик не сомневается, что в следующем составе Бундестага (парламента ФРГ) за это проголосует большинство.

В то же время лидер ХДС считает необходимым стандартизировать производство вооружений в Европе. По его мнению, следует прийти к соглашению по этому вопросу. Мерц отметил, что в европейских странах насчитывается более 150 различных военных систем и что они становятся все более дорогими.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Украине ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка таких систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.