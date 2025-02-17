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Военное обозрение

«Затонул только плавдок»: в Польше спускали на воду патрульное судно для Финляндии

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Источник изображения: topwar.ru

Головное патрульное судно класса Turva

10 февраля на верфи в Гданьске состоялся спуск на воду корпуса патрульного судна, изготовленного для пограничной службы Финляндии, но эта процедура прошла совсем не так, как планировали польские судостроители.

Во время транспортировки к месту спуска корпус судна, находившегося на борту понтона Carrier 8, неконтролируемо соскользнул в воду. Само патрульное судно осталось на плаву, частично затонул только плавдок, принадлежащий шведской компании Marine Group

- говорится в польской прессе.

Источник изображения: topwar.ru

В результате этой аварии никто не пострадал, сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало. Однако это происшествие приведёт к задержкам в графике строительства судна. На следующий день после спуска на воду оно должно было покинуть Гданьск и с помощью двух эстонских буксиров Atlas и Mars прибыть в Финляндию, где его планировалось достроить. Теперь же судно должно пройти технический осмотр в доке, в котором оно было размещено 13 февраля, для определения повреждений.

Источник изображения: topwar.ru

Размещение судна на понтоне Carrier 8

За строительство частично оборудованных корпусов двух патрульных судов отвечает польская компания Baltic Operator Sp, являясь субподрядчиком финской верфи Meyer Turku Oy. В частности, она устанавливает гондолы с движителями.

Остаётся открытым вопрос, были ли они повреждены в результате инцидента

- отмечается в прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Пограничная служба Финляндии заключила в июне 2022 года с компанией Meyer Turku Oy (принадлежит немецкой группе Meyer Werft) контракт стоимостью €448 млн на поставку к концу 2025 и 2026 годов двух многоцелевых патрульных судов класса Turva (в дополнение к одному, головному вымпелу). Они призваны заменить патрульные суда Tursas и Uisko, которые вступили в строй в 1986–1987 годах и вскоре будут выведены из эксплуатации.

Проект Turva имеет водоизмещение около 4000 тонн и размеры корпуса 98x17,6x5,1 м Предполагается оснащение двигателями мощностью 12 МВт, что позволит им развивать скорость до 18 узлов. Экипаж – 30 чел. Возможна установка вооружения в случае необходимости.

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Польша
Финляндия
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