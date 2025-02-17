«Затонул только плавдок»: в Польше спускали на воду патрульное судно для Финляндии

Источник изображения: topwar.ru
Головное патрульное судно класса Turva
10 февраля на верфи в Гданьске состоялся спуск на воду корпуса патрульного судна, изготовленного для пограничной службы Финляндии, но эта процедура прошла совсем не так, как планировали польские судостроители.
- говорится в польской прессе.
Источник изображения: topwar.ru
В результате этой аварии никто не пострадал, сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало. Однако это происшествие приведёт к задержкам в графике строительства судна. На следующий день после спуска на воду оно должно было покинуть Гданьск и с помощью двух эстонских буксиров Atlas и Mars прибыть в Финляндию, где его планировалось достроить. Теперь же судно должно пройти технический осмотр в доке, в котором оно было размещено 13 февраля, для определения повреждений.
Источник изображения: topwar.ru
Размещение судна на понтоне Carrier 8
За строительство частично оборудованных корпусов двух патрульных судов отвечает польская компания Baltic Operator Sp, являясь субподрядчиком финской верфи Meyer Turku Oy. В частности, она устанавливает гондолы с движителями.
- отмечается в прессе.
Источник изображения: topwar.ru
Пограничная служба Финляндии заключила в июне 2022 года с компанией Meyer Turku Oy (принадлежит немецкой группе Meyer Werft) контракт стоимостью €448 млн на поставку к концу 2025 и 2026 годов двух многоцелевых патрульных судов класса Turva (в дополнение к одному, головному вымпелу). Они призваны заменить патрульные суда Tursas и Uisko, которые вступили в строй в 1986–1987 годах и вскоре будут выведены из эксплуатации.
Проект Turva имеет водоизмещение около 4000 тонн и размеры корпуса 98x17,6x5,1 м Предполагается оснащение двигателями мощностью 12 МВт, что позволит им развивать скорость до 18 узлов. Экипаж – 30 чел. Возможна установка вооружения в случае необходимости.