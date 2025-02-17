AP: в Европе тайно обсуждают отправку военных на Украину

По данным газеты, европейские страны не исключают такую возможность после окончания конфликта

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Несколько европейских стран тайно обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины после окончания конфликта. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Он заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что обсуждения находятся "на очень ранней стадии". По словам министра, после завершения конфликта "для Европы не будет проблемой также присутствовать там".

Глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года, по оценке ряда СМИ, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения боевых действий. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в альянсе можно рассмотреть "международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня".

23 января издание Politico сообщило, что европейские страны продолжают обсуждать вопрос возможной отправки воинского контингента на Украину. По его сведениям, лидер Франции Эмманюэль Макрон в декабре 2024 года встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Согласно информации Politico, после этого Макрон надеялся убедить Польшу в целесообразности отправки миротворцев, но столкнулся с несогласием польского премьер-министра Дональда Туска, и в итоге переговоры зашли в тупик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.