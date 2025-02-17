Баканов впервые посетил Восточный

Гендиректор Роскосмоса осмотрел инфраструктуру для "Союза" и "Ангары"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов совершил первую рабочую поездку на космодром Восточный, где проинспектировал технические и стартовые комплексы для ракет-носителей "Союз-2" и "Ангара". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

"Сегодня генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и перспективами развития. Посещение Восточного - его первая рабочая поездка в качестве главы госкорпорации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Баканов осмотрел технический и стартовый комплекс для подготовки и пусков ракет-носителей "Союз-2". С Восточного за время эксплуатации стартовали 18 таких ракет. "Кроме того, глава Роскосмоса ознакомился с техническим и стартовым комплексами для подготовки и пусков ракет-носителей тяжелого класса "Ангара", - отметили в госкорпорации.