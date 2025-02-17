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Военное обозрение

Зарубежные СМИ: Россия вскоре присоединится к США и КНР, получив первую военно-морскую базу в Африке

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Источник изображения: topwar.ru

На Западе с нескрываемой тревогой констатируют расширение военного присутствия России в различных частях мира. Еще бы, раньше такой «привилегией» пользовались только Соединенные Штаты. Следом за ними идет Китай, но довольно осторожно.

Индийско-канадское онлайн-издание военной тематики The EurAsian Times пишет, что Россия присоединится к США и КНР, получив свою первую военно-морскую базу в Африке. Эта база обеспечит России военно-морское присутствие на стратегически важных водных путях мира — в Красном море и Индийском океане. Ранее официальное согласие на создание базы ВС РФ дали власти Судана.

Судан расположен на важном перекрёстке, граничит с Египтом и Ливией в Северной Африке, Эфиопией и Эритреей на Африканском Роге, Южным Суданом в Восточной Африке, а также с Чадом и Центральноафриканской Республикой в Центральной Африке. Красное море имеет стратегическое значение, поскольку через него проходит 12 процентов мировой торговли, а на его северном берегу находится Суэцкий канал.

Издание отмечает, что военно-морская база в Судане поможет России компенсировать потерю своей базы в сирийском Тартусе. В условиях нестабильности в Сирии наличие стабильной базы в Судане гарантирует РФ сохранение стратегического плацдарма в регионе.

Предложение о создании военной базы ВМФ РФ впервые было выдвинуто тогдашним президентом Судана Омаром аль-Баширом в 2017 году во время поездки в Сочи. Однако в 2019 году планы ее строительства были приостановлены в результате государственного переворота в африканском государстве, что сорвало планы России по военному присутствию в регионе. В 2020 году была заключена сделка, которая позволила России оставить в Судане до четырех военных кораблей, в том числе атомных, на 25 лет.

В проекте соглашения, представленном Россией в 2020 году, подчеркивалось, что логистический центр ВМФ России в Судане носит оборонительный характер и направлен на поддержание мира и стабильности в регионе. В проекте говорилось, что база «носит оборонительный характер и не направлена против других стран». Ожидается, что военно-морская база материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане будет включать в себя прибрежную, водную и швартовную зоны.

Затем в апреле 2023 года в Судане началась гражданская война между армией и военизированными силами быстрого реагирования, что нарушило планы России по установлению военного присутствия в регионе. Москва поддержала правительственные войска в этом конфликте, в том числе обеспечив их вооружениями. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на Россию приходилось около 87 процентов вооружения в стране.

После потери базы военно-технического снабжения в сирийском Тартусе Россия совершила несколько рейсов на авиабазу в восточной Ливии и обратно, что говорит о переходе от сирийских баз, которые служили центром военных операций в Африке и Средиземноморском регионе.

Связь кораблей Постоянного межфлотского оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море с Черноморским флотом была прервана из-за закрытия турецких проливов после начала конфликта на Украине. Теперь Порт-Судан предлагает инфраструктуру, которая могла бы обеспечить присутствие в Красном море российских военных кораблей.

По сравнению со своим главным соперником у России не так много военных баз за рубежом. У Соединённых Штатов более 700 военных объектов за пределами их границ, в то время как у России таких объектов менее 20. Есть информация, что Москва заключила соглашение о преобразовании существующих связей в области подготовки кадров и оказания помощи с рядом африканских государств в постоянные военные базы. В число этих шести стран входят Центральноафриканская Республика (ЦАР), Египет, Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик и Судан.

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