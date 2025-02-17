Войти
Военное обозрение

«Были замечены проблемы с гидравликой»: производитель обозначил причину отказа от закупки САУ CAESAR зарубежным заказчиком

198
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе издание La Tribune сообщило, что вооружённые силы Марокко предпочли приобрести 36 самоходных гаубиц ATMOS 2000 у израильской компании Elbit Systems, а не САУ CAESAR у KNDS France, хотя они уже состоят на оснащении местных войск (в сентябре 2022 года получено 36 единиц).

Как указывалось, командование Марокко высказывало недовольство послепродажным обслуживанием, предоставляемым французским производителем, поскольку последний медленно решал «повторяющиеся проблемы», обнаруженные на поставленных CAESAR. Отсюда и решение о приобретении израильских систем.

Однако на самом деле подоплёка этого дела куда печальнее для французского производителя, который сам обозначил причины отказа от сделки, несмотря на то, что она, как считалось, уже лежит в кармане.

С Марокко произошло следующее: мы поставляли CAESAR для оснащения двух артиллерийских полков в то же время, когда их [САУ этого типа] ожидали на Украине. Марокканцы заметили некоторые проблемы с эксплуатацией и надёжностью ряда узлов, особенно гидравлических. Но их изготавливаем не мы, а цепочка субподрядчиков

- заявили в руководстве KNDS France во время слушаний в парламенте Франции.

Источник изображения: topwar.ru

Как только о проблемах стало известно, компания «мобилизовалась для их быстрого решения», но это оказалось «нелегко», поскольку «необходимо было провести тестовые стрельбы на месте и так далее». Затем, как только была выявлена «первопричина», её пришлось устранять в тяжёлых условиях, так как в то время «мы работали на максимальную мощность, выпуская оборудование для Украины». В итоге устранение проблем «потребовало времени», что было «неизбежно».

Однако в KNDS France считают, что на решение Рабата отказаться от дальнейшего приобретения CAESAR повлияло предложение Израиля закупить одновременно с САУ ATMOS 2000 реактивные системы залпового огня PULS, а также «политические контакты и деятельность израильских компаний в Марокко».

Таким образом, израильская компания использует один и тот же «трюк», чтобы вытеснить KNDS France с марокканского и датского рынков

- говорится во французском издании Zone Militaire.

Со своей стороны отметим, что Дания, приобретя в 2017-2019 годах 19 единиц CAESAR 8x8, также столкнулась с техническими проблемами, преследующими закупленные ею самоходки. В итоге весь их парк был передан ВСУ, а взамен них Копенгаген заказал израильские ATMOS 2000 (наряду с РСЗО PULS). На этом фоне «трюком» выглядят как раз попытки возложить вину на Израиль за его «коммерческую недобросовестность», будто бы французский производитель не прибегал к соответствующему «лоббированию» при заключении зарубежных контрактов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Израиль
Марокко
Украина
Франция
Продукция
ATMOS-2000
CAESAR САУ
Компании
Elbit Systems
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений