«Были замечены проблемы с гидравликой»: производитель обозначил причину отказа от закупки САУ CAESAR зарубежным заказчиком

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На прошлой неделе издание La Tribune сообщило, что вооружённые силы Марокко предпочли приобрести 36 самоходных гаубиц ATMOS 2000 у израильской компании Elbit Systems, а не САУ CAESAR у KNDS France, хотя они уже состоят на оснащении местных войск (в сентябре 2022 года получено 36 единиц).

Как указывалось, командование Марокко высказывало недовольство послепродажным обслуживанием, предоставляемым французским производителем, поскольку последний медленно решал «повторяющиеся проблемы», обнаруженные на поставленных CAESAR. Отсюда и решение о приобретении израильских систем.

Однако на самом деле подоплёка этого дела куда печальнее для французского производителя, который сам обозначил причины отказа от сделки, несмотря на то, что она, как считалось, уже лежит в кармане.

С Марокко произошло следующее: мы поставляли CAESAR для оснащения двух артиллерийских полков в то же время, когда их [САУ этого типа] ожидали на Украине. Марокканцы заметили некоторые проблемы с эксплуатацией и надёжностью ряда узлов, особенно гидравлических. Но их изготавливаем не мы, а цепочка субподрядчиков

- заявили в руководстве KNDS France во время слушаний в парламенте Франции.

Источник изображения: topwar.ru

Как только о проблемах стало известно, компания «мобилизовалась для их быстрого решения», но это оказалось «нелегко», поскольку «необходимо было провести тестовые стрельбы на месте и так далее». Затем, как только была выявлена «первопричина», её пришлось устранять в тяжёлых условиях, так как в то время «мы работали на максимальную мощность, выпуская оборудование для Украины». В итоге устранение проблем «потребовало времени», что было «неизбежно».

Однако в KNDS France считают, что на решение Рабата отказаться от дальнейшего приобретения CAESAR повлияло предложение Израиля закупить одновременно с САУ ATMOS 2000 реактивные системы залпового огня PULS, а также «политические контакты и деятельность израильских компаний в Марокко».

Таким образом, израильская компания использует один и тот же «трюк», чтобы вытеснить KNDS France с марокканского и датского рынков

- говорится во французском издании Zone Militaire.

Со своей стороны отметим, что Дания, приобретя в 2017-2019 годах 19 единиц CAESAR 8x8, также столкнулась с техническими проблемами, преследующими закупленные ею самоходки. В итоге весь их парк был передан ВСУ, а взамен них Копенгаген заказал израильские ATMOS 2000 (наряду с РСЗО PULS). На этом фоне «трюком» выглядят как раз попытки возложить вину на Израиль за его «коммерческую недобросовестность», будто бы французский производитель не прибегал к соответствующему «лоббированию» при заключении зарубежных контрактов.