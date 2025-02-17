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Интерфакс-АВН

Администрация Трампа уволила сотни сотрудников агентства по ядерной безопасности США - СМИ

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © Alex Brandon

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уволить сотни сотрудников американского Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA), отвечающего за разработку, хранение и утилизацию ядерного оружия, сообщило издание Defense One.

По данным источников в NNSA, речь идет о 300 сотрудниках, принятых на испытательный срок. Решение является частью общего плана администрации по сокращению недавно нанятого персонала госструктур. Оно было принято на основании рекомендации департамента эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

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