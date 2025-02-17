В Пентагоне заявили, что КНДР готовится к серийному производству МБР, способных достичь территории США

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея, возможно, готовится к серийному производству своих межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь территории Соединённых Штатов. Об этом заявил командующий Северным командованием США (USNORTHCOM), генерал ВВС Грегори Гийо. По его словам, конструкция последней северокорейской ракеты с твёрдым топливом означает, что они могут начать атаку гораздо быстрее.

Режим Ким Чен Ына, скорее всего, может доставить ядерную боеголовку к целям в Северной Америке

– заявил Гийот.

Он обратил внимание на октябрьский испытательный запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19» – твердотопливной ракеты, которую можно развернуть и подготовить к запуску гораздо быстрее, чем жидкотопливные варианты.

Риторика Пхеньяна говорит о том, что Ким готов перейти от исследований и разработок к полномасштабному производству и развёртыванию стратегического оружия

– указал командующий USNORTHCOM.

Выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам, американский военачальник отметил, что его глубоко беспокоит расширение военных связей Северной Кореи с Россией во время конфликта на Украине.

Готовность Северной Кореи рисковать собственными войсками в поддержку России на Украине демонстрирует, на что готовы пойти эти партнёры, чтобы укрепить свои стратегические позиции

– резюмировал Грегори Гийо.

Как отмечает азиатская пресса, высказывания Гийот подкрепят аргументы в пользу расширения программ противоракетной обороны США.

Его опасения совпадают со стремлением президента Дональда Трампа создать всеобъемлющий противоракетный щит, который часто сравнивают с израильским «Железным куполом»

– пишет издание ЕurАsian Times.

При этом подчеркивается, что в настоящее время Пентагон работает над уточнением этих планов в рамках оборонного бюджета на 2026 год.