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Интерфакс-АВН

Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 15 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу вывела на орбиту партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 01:14 по времени Восточного побережья США (09:14 мск). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 26-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже более 7,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

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Страны
США
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SpaceX
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Falcon РН
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