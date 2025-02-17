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В подразделениях, действующих в зоне СВО, в экипировке российских военных появится «плащ-невидимка». Речь идет о костюме, делающим бойца незаметным для тепловизоров противника на дистанции от ста метров.

Об этом журналистам агентства ТАСС рассказал руководитель данной разработки из Красноярска Николай Наумов.

Мы разработали и запатентовали маскировочный костюм для бойцов, находящихся на специальной военной операции. В таком костюме, по отзывам наших защитников с передовой, не зафиксирует тепловизор в 100 метрах и более

- утверждает он.

Наумов сообщил, что костюм обладает значительными преимуществами перед своими предшественниками. И снижение теплового контура – самое главное из них.

В итоге получается, что боец менее видим, в любое время года снижается его визуальный и тепловой фон

- заявил разработчик.

В комплект изделия входят плащ-палатка и брюки. Специальная ткань, из которой они пошиты, и сама конструкция не стесняют движений военнослужащего, не препятствуют проветриванию и хорошо маскируют.

Данное изделие уже было протестировано на передовой, показав отличные результаты.

Как ранее сообщал Наумов, красноярские разработчики создали для наших военных на передовой сверхлегкий комплект тактического обмундирования массой 2,5 килограмма. В нем боец не замерзает при температуре окружающей среды до 25 градусов мороза. В то же время ему будет комфортно в таком костюме при +20 градусах.