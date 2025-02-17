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Военное обозрение

Новый вездеход Masstech Commando представлен для горных войск

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Источник изображения: topwar.ru

На днях во Франции прошёл первый международный саммит горных войск, на котором были представлены новые образцы техники и оборудования, предназначенные для эксплуатации в суровых условиях.

Так, французская компания Technamm, специализирующаяся на преобразовании и адаптации транспортных средств для военных и силовых структур, представила новый вездеход Masstech Commando, созданный на базе Toyota 70-й серии и использующий для передвижения гусеничный ход.

Этот автомобиль оптимально подходит для эксплуатации в условиях экстремального климата и пересечённой местности, в частности, в высокогорных районах. Он может преодолевать крутые подъёмы и заснеженную местность

- заявляет разработчик.

По словам производителя, вездеход обеспечит стратегическое преимущество для подразделений, действующих в таких регионах, как Альпы, Кавказ или горы Центральной Азии.

Возможны различные варианты комплектации как трансмиссии (4x2 или 4x4, в механической либо автоматической версиях), так и двигателя (130 / 160 / 200 л.с.). Дорожный просвет составляет 255 мм, а радиус поворота 7,6 м, что позволяет машине эффективно маневрировать на сложном рельефе. Построенная на платформе с двойной кабиной, она имеет размеры 5782 x 1976 x 2545 мм, максимально допустимую массу 4500 кг и вес без нагрузки 3700 кг. Колёсная база 3180 мм повышает устойчивость.

Masstech Commando может нести различные типы средств поражения. Он оснащён 4 креплениями для индивидуального оружия, двумя опорами платформенного типа и турелью с люком. Предусмотрена возможность установки шарниров спереди и сзади автомобиля для размещения дополнительного вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Среди других новинок, продемонстрированных на выставке, фигурирует палатка, разработанная компанией Trigano. Её площадь составляет 12 кв. м. Она имеет алюминиевый каркас с центральной регулируемой мачтой и 8 боковыми стойками, обеспечивающий оптимальную устойчивость. Используемая ткань – поликоттон IR M2 плотностью 530 г/кв. м. Сборка занимает всего 10 минут.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Компании
Toyota
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