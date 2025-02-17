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Военное обозрение

Пресса США: Летом 2024 ВСУ сами сбили свой F-16 из-за непредоставления администрацией Байдена доступа к системе Link 16

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Источник изображения: topwar.ru

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал на тему потери ВС ВСУ истребителя F-16 американского производства. Речь идёт о потере, которая произошла летом прошлого года.

WSJ со ссылкой на неназванные источники утверждает, что украинские войска «сами сбили F-16 – по ошибке». При этом вина возлагается не на «криворукость» ВСУ, а на администрацию США, которая, видите ли, не предоставила критически важную систему.

WSJ:

Поставка такой системы могла бы предотвратить потерю самолёта Но этого не произошло.

Сообщается о том, что ликвидация самолёта связана с «дружественным огнём» расчёта ЗРК «Пэтриот». А система, о которой идёт речь и которая не была поставлена ВСУ, это доступ к тактической сети Link 16 (TADIL J). Она основывается на передаче данных в дециметровом диапазоне частот и позволяет осуществлять не только коммуникацию между бортами и землёй, но также навигацию и идентификацию. То есть, это система, частью которой является подсистема «свой-чужой».

В материале утверждается, что на F-16 такая система для ВСУ не была активирована, а на ЗРК Patriot «вообще отсутствовала».

В статье говорится, что отсутствие это обусловлено несогласованностью: в момент поставки «Пэтриот» речь ещё не шла о скорых поставках F-16, а когда истребители начали поставлять, то о Link 16 на комплексах ПВО «не вспомнили».

Оснащаются ли такой системой ЗРК Patriot и истребители натовского образца на Украине, издание не сообщает.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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