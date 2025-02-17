Макрон после беседы с Зеленским пообещал поддержать Киев на мирных переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце после подписания двустороннего соглашения о безопасности.

Президент Франции подчеркнул, что "только украинцы могут вести переговоры о прочном и долговременном мире"

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что только Украина может вести переговоры о долгосрочном мире, и пообещал оказать Киеву поддержку в этом.

"Только что поговорил с Владимиром Зеленским", - написал Макрон в X. Он отметил, что если президент США Дональд Трамп сможет договориться с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта, то это станет "отличной новостью". "Но только украинцы могут вести переговоры о прочном и долговременном мире. Мы им поможем", - добавил Макрон.

"Нам, европейцам, придется укрепить нашу коллективную безопасность и стать более самостоятельными. Франция будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Давайте сделаем Европу сильнее и сувереннее уже сейчас", - заявил французский лидер.

Путин и Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера.