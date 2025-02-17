Дамаск – Москва: стратегическое партнерство или временная необходимость? (NoonPost, Египет)

Noonpost: Сирия выстраивает прагматичный курс в отношениях с Россией

Новые власти в Дамаске начали проявлять признаки прагматизма в отношениях с Москвой, пишет Noonpost. Уже ясно, что военные базы останутся. Кроме того, все сирийское оружие – из России, и это многое предопределяет. Однако некоторые очень сложные вопросы решить пока не удается.

Ахмед Рияд Джамус (أحمد رياض جاموس)

Туман, окутывающий перспективы отношений России с новой сирийской администрацией, похоже, начинает потихоньку рассеиваться. Министр обороны Сирии Мухраф Абу Касра заявил, что Дамаск не против того, чтобы Москва сохранила свои военно-воздушные и военно-морские базы на Средиземноморском побережье, если соглашение с Кремлем будет соответствовать интересам страны.

Становится очевидным, что отношения России и нового сирийского правительства значительно улучшились, особенно после заявления Абу Касры о том, что "в политике нет постоянных врагов", и что Дамаск готов позволить Москве сохранить военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу Хмеймим, "если это будет отвечать интересам Сирии".

Сирия – важнейшая опора России в регионе

Сирия – важнейший опорный пункт бывшего Советского Союза и его преемницы Российской Федерации на Ближнем Востоке. Страна расположена на Средиземном море, что важно само по себе, и недалеко от государств Персидского залива, на рынки которых Россия стремится выйти. Также Сирия является значительным рынком для сбыта российского оружия.

У России есть два крупных военных объекта в Сирии – база российского ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

Военно-морская база в Тартусе досталась России в наследство от Советского Союза. Она была создана в 1971 году на основе межправительственного соглашения Сирии и СССР и использовалась советским ВМФ в качестве пункта материально-технического обеспечения Черноморского флота в Средиземном море, а также для наблюдения за действиями и передвижениями сил НАТО.

В январе 2017 года Россия подписала с режимом Асада соглашение, определяющее порядок использования базы в Тартусе в ближайшие 49 лет с возможностью автоматического продления еще на 25 лет. Также была достигнута договоренность о модернизации и расширении базы. <…> В соглашении также прописано, что личному составу базы в Тартусе и членам экипажей предоставляется иммунитет от сирийских законов, и что сирийские власти не допускаются на территорию базы. Россия – в соответствии с соглашением –имеет право развернуть временные мобильные посты в целях обеспечения охраны и обороны территории порта Тартус.

Хмеймим – авиабаза ВКС России в сирийской Латакии. Она находится в непосредственной близости от прибрежного города Джабла и недалеко от международного аэропорта имени Басиля аль-Асада. Изначально она предназначалась для вертолетов, а затем была преобразована в аэропорт, принимающий также малые и средние гражданские самолеты.

Россия использовала авиабазу Хмеймим не только для ударов по сирийским повстанцам, но и в качестве перевалочного пункта для полетов в ЦАР, Судан и Ливию.

Непрерывные контакты

После падения режима Асада МИД России заявил, что находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции, которые, в свою очередь, гарантировали безопасность российских военных баз в Сирии.

Согласно отчету, опубликованному американским Институтом изучения войны (ISW) в декабре 2024 года, Россия "вывела некоторые суда из порта Тартус в открытое море". Спутниковые снимки также показали, что все российские корабли и подводные лодки покинули порт Тартус.

В отчете также говорилось, что "пока неясно, выводит ли Россия суда из Тартуса в рамках масштабной операции по эвакуации или для их лучшей защиты".

Далее последовал визит заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова в Дамаск, который состоялся в конце января. Богданов встретился с сирийскими официальными лицами, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе дальнейшую судьбу российских военных баз в Сирии.

В Кремле заявили, что Россия будет продолжать диалог с новыми властями Сирии по всем вопросам, включая судьбу военных баз.

Однако самым заметным событием, касающимся российского присутствия в Сирии, стало аннулирование инвестиционного соглашения с российской компанией "Стройтрансгаз" об управлении портом Тартус.

"Стройтрансгаз" – одна из крупнейших российских подрядных организаций, работающая в сфере энергетики, нефти, газа и нефтехимии. Сообщалось, что "Стройтрансгаз" получил 50-летний контракт на разработку фосфатного месторождения в районе Пальмиры, дающий ей право получать 70% доходов от продажи фосфатов. Годовой объем добычи на этом месторождении достигает около 650 тысяч тонн.

Кроме того, режим Асада заключил со "Стройтрансгазом" соглашение о расширении порта Тартус. Предполагалось, что в течение первых четырех лет Россия вложит в модернизацию порта до 500 миллионов долларов.

Обозреватель саудовской газеты Asharq Al-Awsat Раед Джабер считает, что аннулирование инвестиционного соглашения со "Стройтрансгазом" о порте Тартус не угрожает российскому военному присутствию в Сирии и не является прелюдией к уходу России из этой арабской страны.

Однако, по мнению Джабера, это решение поднимет вопросы о возможном пересмотре существующих контрактов с другими российскими компаниями. <…>

Позиция правительства

Российское присутствие в Сирии вызывает там сейчас довольно широкое неприятие на общественном уровне, учитывая ту роль, которую Москва сыграла в политической и военной поддержке режима Асада. Но, судя по всему, новые власти Сирии будут руководствоваться иными соображениями в отношениях с Россией.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа назвал Россию "вторым мощнейшим государством в мире" и заявил, что Дамаск не хочет, чтобы Москва ушла из Сирии.

Он также отметил, что сотрудничество с Россией отвечает стратегическим интересам страны. Сирия намерена сконцентрироваться на национальных интересах и не собирается вступать в конфликт с иностранными державами.

Дмитрий Бридже – руководитель отдела российских исследований Центра арабо-евразийских исследований (CAES) – отмечает, что атмосфера, конечно, уже не та, что была при прежнем режиме. Сирийцы, свергшие авторитарный решим, внимательно следят за любыми иностранными игроками, стремящимися оказывать свое влияние. <…>

В то же время, если новые власти в Дамаске сделают Россию своим врагом, то они столкнутся с множеством трудностей при попытке провести в Совете Безопасности ООН любую резолюцию, отвечающую интересам сирийцев. Могут возникнуть и другие проблемы, в том числе если они попытаются оказать давление на российские базы. Эти объекты могут использоваться для доставки гуманитарной или военной помощи, а учитывая, что все сирийское оружие – российское, в обозримом будущем Дамаску не обойтись без Москвы.

Раед Джабер считает, что новым властям Сирии следует пересмотреть свой подход к отношениям с Россией, поскольку крупные державы выстраивают свои международные связи, исходя из национальных интересов, а не эмоций. По его мнению, правительство аш-Шараа заинтересовано в том, чтобы обеспечить баланс в отношениях со всеми сторонами, включая Россию, которая является членом Совета Безопасности. У России есть четкие политические позиции – независимо от отношения к Башару Асаду, – связанные с сохранением суверенитета и территориальной целостности Сирии. Она выступает против израильских ударов по территории страны и поддерживает право Сирии на оккупированные Голаны.

Топливо и зерно

Сирия сталкивается сегодня с серьезными вызовами. Большинство отраслей ее экономики находятся в упадке. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью The Economist заявил, что его правительство работает над стратегией восстановления.

Правительству аш-Шараа нужно будет принять срочные меры, чтобы обеспечить стабильность и избежать нового политического кризиса. По данным TheWashington Post, новое правительство пока не предоставило четкой политической концепции развития. То есть помимо того, что у Сирии довольно серьезные экономическое проблемы, вдобавок есть вопросы о том, какой курс выберет аш-Шараа.

Россия может использовать в качестве рычагов влияния на Дамаск топливо и зерно. Обеспечение страны этими ресурсами – важнейший приоритет для нового правительства, особенно в свете того, что ополченцы "Сирийских демократических сил" (в их состав входят преимущественно сирийские курды, – прим. ИноСМИ) контролируют нефтяные месторождения и сельскохозяйственные районы на северо-востоке страны. Местного производства [топлива и зерна] недостаточно для обеспечения внутренних потребностей, что делает их поставку из-за рубежа насущной необходимостью.

По словам Раеда Джабера, Дамаску выгодно сотрудничать с Москвой, учитывая историю их отношений. Российское военное присутствие в Сирии может быть продлено на новых условиях. <…> В 1970–1980-х годах Советский Союз возводил важнейшие объекты сирийской инфраструктуры, в том числе электростанции и плотины. Россия, по мнению Джабера, может вернуться к опыту прошлого. Например, профинансировать восстановление российскими компаниями некоторых объектов инфраструктуры. Или построить АЭС – Россия уже возводит их в Турции и Египте. <…>

Нет сомнений в том, что Россия будет и дальше стремиться использовать в диалоге с сирийскими властями свои экономические и логистические возможности – и в число аргументов войдут топливо и зерно, которых Сирии критически не хватает. Однако успех будет зависеть от нескольких факторов, считает Дмитрий Бридже.

Во-первых, если новые власти в Дамаске обзаведутся новыми партнерами за рубежом, им больше не придется полностью зависеть от России, поскольку есть и другие страны, способные удовлетворить потребности Сирии в топливе и зерне.

Во-вторых, у Москвы сегодня и у самой довольно ограниченные возможности для маневра, в том числе из-за введенных против нее санкций. Напряженность между Россией и странами Запада может привести к тому, что Москва окажется в менее выгодном положении при заключении крупных торговых сделок с Сирией.

В свете политических и экономических вызовов, стоящих перед Сирией, перспективы отношений с Россией будут зависеть от способности новых властей найти баланс между национальными интересами и международными реалиями. И, таким образом, обеспечить удовлетворение базовых потребностей и восстановление страны без ущерба для ее суверенитета.