Южный подход: корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом на Бали

Российским и индонезийским морякам предстоят совместные учения

Военно-морской флот РФ укрепляется свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так прокомментировали опрошенные «Известия» эксперты визит кораблей Тихоокеанского флота на индонезийский остров Бали. На остров прибыл отряд ТОФ в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и танкера «Печенга». В ходе таких визитов экипажи кораблей проводят учения совместно с иностранными моряками и изучают моря в южном полушарии, куда в последние десятилетия наш флот наведывался достаточно редко.

Тихоокеанский флот усилился

В ходе визита на Бали экипажи корветов и танкера Тихоокеанского флота посетят корабли ВМС Индонезии и проведут для местных военных моряков экскурсии на своих кораблях. Моряки двух стран в рамках учений «Комодо-2025» отработают совместное маневрирование в составе отряда, поиск подводных лодок, отражение воздушных налетов условного противника, а также упражнения по борьбе за живучесть кораблей. Кроме того, в ходе визита пройдут спортивные и культурные мероприятия.

Военно-морской флот РФ укрепляется свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В южные моря после распада Советского Союза наш флот наведывался крайне редко, — отметил он. — Тем временем в последние два-три десятилетия роль Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой политике и экономике значительно возросла. Наше присутствие там необходимо, и у нас есть возможности его обеспечить. Тихоокеанский флот в последние годы заметно усилился. В его составе сейчас 10 крупных кораблей первого и второго рангов, из которых фрегат «Маршал Шапошников» прошел модернизацию, а пять корветов были недавно построены с нуля.

Корвет Тихоокеанского флота «Резкий» во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Еще 10–12 лет назад в составе Тихоокеанского флота было вдвое меньше больших боевых кораблей, напомнил эксперт.

— Сейчас ТОФ нарастил силы и возможности, — отметил Дмитрий Болтенков. — Большинство дальних походов ВМФ России в прошлом году совершили именно его корабли.

С Индонезией у России особые отношения — мы помогали ей в освободительной войне, поставляли вооружение — вплоть до крейсеров и подводных лодок, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Пост управления корвета Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Это одна из самых крупнейших стран в том регионе с большим населением и быстрорастущей экономикой, — объяснил он. — А походы для наших моряков уже стали регулярными. Хорошо, что ТОФ сейчас укрепляется. Нам нужно купировать любую угрозу и демонстрировать наш флаг во всех странах Азиатско-Тихоокеанского региона — Лаосе, Камбодже, Кампучии и во Вьетнаме. АТР нам очень важен сейчас и с точки зрения сотрудничества с КНР. Также у нас подписан договор с Северной Кореей. Как видим, наше присутствие там будет только усиливаться.

Продолжающееся стратегическое партнерство позволит России и Индонезии проводить все виды военных тренировок и учений, рассказал «Известиям» доцент кафедры международных отношений университета Паджаджарана и президентского университета в Индонезии Теуку Резашиа.

— Индонезия и Россия четко понимают, какие совместные учения необходимо организовать, — подчеркнул он.

Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» во время швартовки Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Теуку Резашиа считает, что членство Индонезии в БРИКС, а страну приняли туда в январе этого года, позволяет ей более тесно сотрудничать с Россией во многих областях, что помогает углубить взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

Смена вектора

В прошлом году корабли и суда ВМФ России совершили свыше 50 дальних походов. В частности, они побывали в портах стран Глобального Юга, Кубы, Индии, Венесуэлы, Китая, Ближнего Востока, причем в некоторых впервые за новейшую историю России.

Так, в 2024 году семимесячный поход совершили крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», пройдя из Владивостока в Средиземное море и обратно. При этом они приняли участие в ряде учений и совершили заходы в порты разных стран.

Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» у причала во Владивостоке Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В частности, «Маршал Шапошников» посетил порт Массауа в Эритрее. Это был первый заход российского военного корабля с момента отделения Эритреи от Эфиопии.

Другим интересным событием стал поход трех корветов — «Громкий», «Цыденжапов» и «Резкий» — из Владивостока в Индийский океан. В ходе этого похода произошло знаковое событие — впервые в истории корабли ВМФ приняли участие в военно-морских учениях «Орруда-2024», которые не первый год устраивает Индонезия.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вместе с атомной подводной лодкой «Казань» летом посетил Гавану. Заход нашей атомной подводной лодки в иностранный порт стал первым с 2004 года — тогда Францию посетила атомная лодка «Вепрь».

Крупнейшие учения со времен СССР

В прошлом году ВМФ РФ провел крупнейшие военно-морские учения со времен СССР — «Океан-2024». В них принимали участие силы Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии и постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

Противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левченко» во время стратегических командно-штабных учений «Океан-2024» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Маневры прошли в период с 10 по 16 сентября 2024 года. В них приняли участие 400 кораблей и судов и порядка 90 тыс. военнослужащих, они прошли в разных акваториях, в том числе в океанской зоне. Флот выполнил стрельбы всеми видами оружия, отработал удары по наземным объектам, противолодочные мероприятия.

По большому счету в них принимали участие практически все корабли и суда, способные выйти в открытое море, за исключением сил Черноморского флота, которые решают боевые задачи в рамках специальной военной операции. Впервые в таких крупных учениях принимали участие и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).

Богдан Степовой