DPA: германская Quantum-Systems намерена расширить производство БПЛА на Украине

У компании уже есть там два филиала

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Германская компания - производитель беспилотников Quantum-Systems GmbH планирует расширить производство БПЛА на Украине в 2025 году. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

По его информации, компания удвоила свои мощности на месте, и теперь вопрос в том, сколько беспилотников нужно Украине.

У Quantum-Systems уже есть два филиала на Украине. Представитель компании сообщил, что там осуществляется не только производство, но и исследования и обучение работе с системами. При этом указывается, что площадки были открыты в 2022 году и начале 2024 года.

В 2024 году компания Quantum-Systems поставила на Украину 800 беспилотников, но лишь некоторые из них были произведены на месте. Большинство из них - разведывательные беспилотники.

Quantum-Systems была создана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Мюнхене. Компания имеет филиалы в США, Австралии и на Украине.