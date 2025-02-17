Орбан: конфликт на Украине в случае продолжения станет Афганистаном для ЕС

Премьер-министр Венгрии подтвердил, что связывает надежды на урегулирование с президентом США Дональдом Трампом

БУДАПЕШТ, 15 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине в случае продолжения будет иметь разрушительные последствия для Евросоюза и станет для него Афганистаном. С таким предупреждением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Орбан подтвердил, что связывает надежды на урегулирование украинского конфликта с президентом США Дональдом Трампом. "Если президент Трамп не найдет решения, то эта война с легкостью может стать Афганистаном для Европейского союза", - заявил глава правительства.

Он отметил, что за последние три года ЕС потратил на Украину около €200 млрд, большая часть которых пошла на поставки вооружений. "Эти деньги изъяты из европейской экономики. Венгрия теряет из-за войны каждый год примерно €7 млрд", - напомнил премьер в беседе с Карлсоном, запись которой в пятницу была размещена на сайте американского журналиста.

Кроме того, ущерб Евросоюзу нанесли санкции, введенные против России. "Мы изолировали себя от российской экономики, в том числе энергетики, и это окажет на нас долгосрочное негативное воздействие", - отметил Орбан. Он также упомянул украинских беженцев и разрушение экономики Украины, которая требует восстановления.

Орбан рассказал, что с самого начала конфликта в соседней стране призывал всех лидеров ЕС не втягиваться в него, чтобы не допустить его расширения и расходования европейских ресурсов. Однако они по-прежнему выступают за продолжение военных действий. В Европе "сейчас только Ватикан, Словакия и Венгрия призывают к прекращению конфликта", отметил премьер-министр.