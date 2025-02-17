Трамп заявил, что ответственность за начало конфликта на Украине несут многие

Американский лидер в очередной раз отметил, что конфликта бы не случилось, если бы он сразу пошел на второй президентский срок

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, считает он Россию или Украину виновной в возникновении вооруженного конфликта, заявив, что ответственность за это несут многие.

"Ну, думаю следующее. Думаю, что виновны многие", - сказал глава американской администрации в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома при подписании новых указов. Он отвечал на просьбу уточнить, кто, по его мнению, виновен в возникновении конфликта - Россия или Украина.

"Все, что я могу сказать попросту, заключается в следующем: если бы я был президентом [США в 2021-2025 годах], эта война никогда бы не произошла. И знаете, чего бы еще не произошло? Не взорвался бы Ближний Восток, не было бы [трагических событий] 7 октября [2023 года, когда боевики движения ХАМАС осуществили масштабную вылазку в Израиле]. Не было бы инфляции [в США] за эти два года. <...> Россия и Украина не воевали бы", - полагает Трамп. "Ничего бы этого не было, если бы я был президентом", - утверждал он.

Республиканец Трамп был 45-м президентом США, находился у власти в 2017-2021 годах. Выборы главы государства в 2020 году он проиграл демократу Джо Байдену. В ноябре 2024 года Трамп одержал победу на очередных выборах. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, занимавшую с 2021 года должность вице-президента США.