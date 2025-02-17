Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на "угрозы, исходящие от самой Европы" (Financial Times, Великобритания)

Джей Ди Вэнс: Европа игнорирует народ и делает все, чтобы уничтожить демократию

В своей речи на Мюнхенской конференции вице-президент США Вэнс заявил, что "угроза изнутри" для Европы опаснее, чем угроза от России и Китая, пишет FT. Страны ЕС запаниковали: настроение в зале напомнило атмосферу во время выступления Путина в 2007 году.

Фелиция Шварц

Генри Фой (Henry Foy), Анн-Сильвен Шассани (Anne-Sylvaine Chassany) и Лаура Пител (Laura Pitel) из Мюнхена

В своей конфронтационной речи Джей Ди Вэнс заявил, что "угроза изнутри" для Европы серьезнее, чем угроза со стороны России и Китая, что вызвало яростную ответную реакцию со стороны официальных лиц.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США раскритиковал результаты первого тура президентских выборов в Румынии, судебное преследование протестующих против абортов в Великобритании и запрет на участие в мероприятии ультраправых и ультралевых немецких политиков.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний автор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых ее фундаментальных ценностей".

Европейские чиновники были встревожены тем, что, по их мнению, Вэнс пытался увязать американскую гарантию безопасности на континенте с его комментариями о свободе слова и демократии.

Выступая после Вэнса на той же конференции, министр обороны Германии Борис Писториус назвал критику "неприемлемой", добавив, что он не сможет промолчать и не ответить на подобное заявление.

"У меня была речь, которую я заранее подготовил на сегодня", — заявил Писториус. "Она была посвящена безопасности в Европе. Но я не могу начать выступление так, как планировал изначально... Ведь вице-президент США поставил под сомнение принципы демократии".

Министр обороны Германии добавил: "Он сравнивает положение в Европе с тем, что происходит в автократических государствах. Это неприемлемо".

Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза, заявила, что удивлена "нотациям" Вэнса.

"Я думаю, мы сами можем решать свои внутренние проблемы", — сообщила Каллас изданию FT.

В то время как десятки европейских лидеров, руководителей корпораций и высокопоставленных дипломатов мрачно наблюдали за происходящим, Вэнс обрисовал ситуацию на континенте, где демократия находится под угрозой со стороны разобщенной элиты.

"Если вы бежите в страхе перед собственными избирателями, Америка ничего не сможет для вас сделать", — отметил он.

В декабре конституционный суд Румынии предпринял беспрецедентный шаг, аннулировав результаты президентских выборов, на которых неожиданно победил пророссийский ультранационалистический кандидат Кэлин Джорджеску.

Власти Румынии утверждают, что политический взлет кандидата был спланирован Москвой, но пока не представили доказательств незаконного финансирования кампании или других способов вмешательства России. Новые выборы должны состояться в мае.

"Для многих из нас на другой стороне Атлантики это все больше похоже на старые, укоренившиеся интересы, скрывающиеся за уродливыми советскими терминами, такими как "дезинформация", — заявил Вэнс.

Выступая за неделю до выборов в Германии, вице-президент США заявил, что в европейской политике "не должно быть места для цензуры".

Хотя он прямо не упомянул "Альтернативу для Германии", его комментарии вызвали одобрение со стороны ультраправой партии, которая, согласно опросам, займет второе место на выборах 23 февраля. "Отличная речь!" отметила Алиса Вайдель, один из лидеров АдГ, на странице в сети X.

Некоторые депутаты АдГ были включены в список правых экстремистов службой контрразведки Германии. Кроме того, эта партия, как и популистская левая партия БСВ были исключены из списка участников Мюнхенской конференции, которая проходит на этой неделе.

Выступление Вэнса прозвучало через несколько дней после того, как европейские лидеры были ошарашены заявлением администрации Трампа о начале двусторонних переговоров с Россией о прекращении военных действий на Украине.

Шаг, на который пошел Трамп в обход европейских столиц, усилил опасения, что послевоенные гарантии безопасности, предоставленные США, при новой администрации окажутся под угрозой срыва.

Вэнс отметил, что европейские союзники планируют проинформировать его о том, как они будут наращивать свои усилия в рамках коллективной обороны континента. Однако, по его словам, безопасность будет обеспечена только благодаря решению целого ряда социальных проблем, о которых он уже высказался.

"Какова положительная идея, которая вдохновляет этот общий договор о безопасности, который мы все считаем столь важным? Я глубоко убежден, что не существует безопасности, если вы боитесь голосов, мнений и совести, которыми руководствуются ваш собственный народ".

Европейские чиновники в Мюнхене пришли в ужас от несправедливых и неправдивых, по их мнению, утверждений Вэнса, а также от того, что он связал поддержку США с этими обвинениями.

"Это было безумие, полное безумие", — заявил один высокопоставленный европейский дипломат. "И это очень опасно".

Некоторые чиновники сравнили эту речь с выступлением Владимира Путина на том же мероприятии в 2007 году, где российский президент предупредил, что расширение НАТО чревато конфликтом с Москвой.

"Он читал нам лекции, он унижал нас", — отметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС. "Настроение в зале было точно таким же, как при речи Путина в 2007 году... Это было возмутительно".

Вэнс также обрушился с критикой на политику, допускающую массовую миграцию в Европе, напрямую связав миграционную политику ЕС с терактом в Мюнхене, в результате которого в четверг пострадали 36 человек. "Мы увидели ужасы, вызванные этими решениями, вчера в этом самом городе", — заявил вице-президент США.

24-летний беженец из Афганистана, не сумевший получить убежище, признал себя виновным в совершении теракта, сообщили власти в пятницу, предположив, что мотив нападения, скорее всего, связан с исламизмом.

Вэнс добавил: "Все больше и больше избирателей по всей Европе голосуют за людей, которые обещают положить конец неконтролируемой миграции".

Он добавил: "Я считаю, что игнорирование людей, игнорирование их забот...отмена выборов или исключение людей из политического процесса ничего не защищает. На самом деле, это самый надежный способ уничтожить демократию".

Вице-президент США обрушился с критикой на "комиссаров Еврокомиссии", которые предупреждают граждан о том, что "они намерены блокировать социальные сети... как только выявят, по их мнению, „ненавистнический контент“", и, "возможно, самое тревожное — я обращаюсь к нашим дорогим друзьям в Соединенном Королевстве — это угрозы свободе религиозных британцев".

Вэнс раскритиковал действия Великобритании в отношении случая, когда в прошлом году мужчина был осужден после молитвы рядом с клиникой, где делают аборты. Мужчина находился в пределах специальной зоны вокруг таких центров, в которой запрещена агитация против абортов.