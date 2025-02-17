Приоритеты Трампа: если он сдержит свои обещания, мир ждет встряска (Mainichi Shimbun, Япония)

Mainichi Shimbun: Европа переживает, что Трамп сдержит свои обещания

Мировая общественность обеспокоена тем, что Путин и Трамп договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, пишет Mainichi Shimbun. И страхи Европы оправданы: Россия серьезно превосходит противника в военном отношении и намерена вести переговоры только на своих условиях.

Мацуи Сатоси

Мировая общественность обеспокоена: президенты США и России договорились начать переговоры о прекращении конфликта на Украине. Но как именно будут проводиться, вроде как, долгожданные переговоры? Европа опасается, что Зеленского туда попросту не пригласят.

"Не буду говорить о своих планах по прекращению конфликта. Могу лишь сказать, что достигнут большой прогресс", — сообщил президент США в интервью от 12 февраля. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно громко заявлял, что положит конец противостоянию Киева и Москвы. Это свое обещание он твердо намерен сдержать. Но какой ценой, задается вопросом международное сообщество.

Администрация Трампа не готова допустить Украину в НАТО. Кроме того, все громче звучат заявления о необходимости территориальных уступок. Киев боится, что Москва нападет повторно, и призывает союзников развернуть войска вдоль линии прекращения огня, даже без участия ВС США.

Россия серьезно превосходит противника в военном отношении: не похоже, что руководство страны так легко согласится на компромисс.

Ряд экспертов считает, что целью вторжения было превратить Украину в зависимую от России страну. Сами украинцы от этих планов, понятное дело, не в восторге. Но сейчас мир наблюдает явное потепление российско-американских отношений: Владимир Путин положительно отзывается о Трампе, несколько дней назад был отпущен на свободу американец Марк Фогель. Что это, как не жест доброй воли? Вполне вероятно, что Кремль таким образом "прогревает почву" для проведения переговоров на своих условиях.

12 февраля Трамп заявил журналистам, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского. "Сейчас он на посту президента, но рано или поздно Киеву придется провести выборы", — подчеркнул Дональд Трамп.

Президентские выборы на Украине должны были состояться еще в конце марта 2024 года. Но сейчас в стране введено военное положение, что позволило украинской верхушке отсрочить выборы. Как уже отмечало агентство Reuters, администрация Трампа рассматривает возможность форсирования проведения выборов на Украине в рамках перехода к перемирию сторон. "Победившему на выборах придется взять на себя переговоры с Россией, кто бы в итоге не пришел к власти". С точки зрения Владимира Путина, Зеленский, отложив выборы, утратил свою легитимность и уже не может считаться полноправным президентом Украины.

Что интересно, в числе американских высокопоставленных лиц, которых Трамп упомянул как ответственных за переговоры, не было имени Кита Келлога. Он занимает должность спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине. Вполне вероятно, что все дело в жесткой позиции Келлога в отношении Кремля.

Что произошло между Россией и Украиной?

Сидевшая у власти администрация Байдена опасалась провоцировать Россию, которая является крупной ядерной державой. Белый дом до последнего делал вид, что раздумывает о поставках оружия Украине и санкционировании трансграничных атак с использованием американского оружия. В итоге конфликт между Киевом и Москвой не просто стал реальностью, но и надолго затянулся.

Союзники во главе с США позиционируют конфликт как борьбу за защиту международного порядка, недопущение применения военной силы для изменения статус-кво. Таким образом, дерзнувшая пойти против всех Россия оказалась в некоторой дипломатической изоляции.

Но последние события ярко демонстрируют резкий отказ Трампа от стратегической позиции, которую занимал его предшественник Джо Байден. Не выйдет ли так, что попустительство Белого дома вкупе с нежеланием учитывать интересы Украины полностью дестабилизирует так называемый "устоявшийся международный порядок"?