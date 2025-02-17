Сможет ли Европа защитить себя от России? (The Telegraph UK, Великобритания)

Министр обороны Хегсет: США больше не будут защищать Европу

США больше не готовы быть главной силой, защищающей Европу, пишет Telegraph. Пит Хегсет заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность и значительно увеличить военные расходы.

Бен Фармер (Ben Farmer)

США призывают Европу усилить свою обороноспособность, но это станет для союзников непростой задачей.

Новый министр обороны в клочья порвал многолетние принципы внешней политики, сказав европейским союзникам, что теперь им придется самим думать о собственной обороне. Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты "не потерпят" дисбаланса в отношениях с союзниками, и призвал членов НАТО тратить больше средств на оборону.

Но Европа больше 75 лет пряталась за американской спиной. Сможет ли она теперь защитить себя?

Новый порядок

Хегсет объяснил, что США не станут уделять "первоочередное внимание безопасности Европы", а поэтому государства должны в два с лишним раза увеличить военные расходы. Европейские страны должны взять на себя обязательства по выделению основной части помощи Украине и после подписания мирного соглашения предоставить Киеву гарантии безопасности, которые обеспечат сдерживание воинственной России.

"Обеспечение безопасности Европы должно быть приоритетом для европейских членов НАТО. В рамках этого государства должны предоставить Украине львиную долю военной помощи", — заявил министр.

Предыдущий вариант его выступления свидетельствует о том, что Хегсет хотел пойти еще дальше и объявить, что Соединенные Штаты больше "не являются основным гарантом безопасности в Европе".

Вашингтон долгие годы проявлял недовольство нахлебничеством ЕС. И теперь страны боятся, что Трамп отступится от их, и тот будет вынужден сам себя защищать.

Как сейчас работает европейская оборона

Американская военная и экономическая мощь более 75 лет гарантировала Европе безопасность. Альянс НАТО обещает, что всякому, кто нападет на его европейских членов, придется держать ответ перед самым могущественным в мире "военным колоссом".

Такая гарантированная защита давала европейским странам возможность пренебрегать собственной безопасностью, поскольку они были уверены, что за них вступится Вашингтон. Такая американская защита была на пике в годы холодной войны, но она по-прежнему исключительно прочна и надежна. Соединенные Штаты занимают господствующие позиции в НАТО, которую всегда возглавлял американский военачальник.

В целом в Европе размещено свыше 100 000 американских военнослужащих, и там находится не менее 25 крупных баз, таких как авиационные базы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит и Милденхолл.

Военное присутствие обеспечивает остальная часть американских вооруженных сил, где на действительной военной службе находится 1,3 миллиона человек, а в резерве состоит 800 000.

Военный бюджет США самый большой в мире и намного превышает все прочие бюджеты. На его долю приходится почти 40% общемировых военных расходов, и он в три раза больше занимающего второе место военного бюджета Китая, который является главным соперником Америки.

Где слабые места в случае ухода США?

Америка настолько преобладает над всеми, что другие страны естественным образом выстраиваются за ней.

Ни одна страна в мире не обладает такой мощью, чтобы заполнить эту брешь и взять на себя ответственность за руководство европейской обороной. Поэтому стратегические решения должна будет принимать группа равных по силам ведущих стран Европы, таких как Британия, Франция и Германия. У них очень разные приоритеты и идеи, и большой потенциал для междоусобиц и дрязг.

Ни одна армия не может вести боевые действия с таким размахом, как Вооруженные силы США. Укрывшись после окончания холодной войны за американским защитным зонтиком, некоторые европейские армии настолько уменьшились и ослабли, что военные аналитики пренебрежительно называют их игрушечными.

Эти сильно сокращенные армии годятся лишь для небольших и коротких военных кампаний, но не для крупных конфликтов. Они могут обладать разнообразными боевыми возможностями, но сохранять их долгое время не в состоянии. Такие армии быстро терпят крах из-за больших потерь личного состава и боевой техники, а также истощения запасов боеприпасов, что мы видим на Украине.

Мощь и количество — это далеко не все, что могут предоставить Соединенные Штаты. НАТО полагается на американские военные знания и технологии, на боевую технику и опыт, которые формируют фундамент ее вооруженных сил и превращают их в единый механизм.

Речь здесь прежде всего идет о силах и средствах поддержки и обеспечения. Это разведка и тыл, наблюдение и раннее предупреждение. На практике это может означать все что угодно, начиная с военных спутников и транспортных самолетов, и заканчивая самолетами-заправщиками, самолетами воздушного наблюдения и беспилотными летательными аппаратами.

Например, в Афганистане европейские страны полагались в основном на США, которые предоставляли им припасы, медикаменты, госпитали, транспорт и средства разведки.

Может ли Европа заполнить эти пробелы? Сейчас нет.

"Что-то можно наладить, но европейцам потребуется много денег и времени, а у них нет ни того, ни другого", — говорит старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований и специалист по европейской безопасности Эд Арнольд.

Хегсет хочет, чтобы европейские страны увеличили свои военные расходы с двух процентов ВВП (это на сегодня целевой показатель в НАТО) до пяти процентов.

Что-то в этом направлении уже делается, утверждают руководители. На прошлой неделе командование альянса сообщило, что расходы членов НАТО (исключая США) в 2024 году увеличились на 20%.

Восточные члены альянса, особенно остро ощущающие угрозу со стороны России (прибалтийские государства и Польша), спешно перевооружаются. Варшава тратит на оборону более 4% своего ВВП.

Но одних только денег недостаточно в отсутствие мотивации и четкого стратегического курса. В 2022 году Германия объявила о создании фонда на 83 миллиарда фунтов стерлингов, чтобы с его помощью модернизировать свою немощную армию. С тех пор особых успехов в этом деле не наблюдается.

Как насчет ядерного оружия?

У Британии и Франции есть свои ядерные арсеналы, а по натовскому соглашению о совместном содержании вооружений США передали свое ядерное оружие на хранение Бельгии, Германии, Италии, Нидерландам и Турции. Европа также находится под защитой обширного американского ядерного зонтика.

Если военная доктрина и оперативно-стратегические планы США в Европе изменятся, надо будет в приоритетном порядке разъяснить, что произойдет с этими силами и средствами ядерного сдерживания. Но эксперты считают, что ядерная политика не претерпит изменений.

Серьезно ли настроен Трамп?

Администрация Трампа прославилась тем, что выступает с угрозами, чтобы обострить ситуацию или запутать переговоры, а потом делает шаг назад. Однако заявления Хегсета не должны удивлять европейских лидеров. С их стороны неразумно считать это блефом, говорит Арнольд. "Думаю, на сей раз все серьезно. Заявления у Хегсета были четкие и недвусмысленные", — сказал он.

Вашингтон недоволен тем, что ему на протяжении многих лет приходится платить по счетам за безопасность Европы. Барак Обама тоже жаловался, что благодушная Европа недобросовестно выполняет свои обязанности. Еще во время ливийской кампании в 2011 году Вашингтон заявлял, что Европе давно пора взять на себя инициативу в собственном географическом окружении.

Вопрос в том, как будет выглядеть лидерство Европы в вопросах обороны на континенте. Что сделают США: уйдут, сократят свое присутствие или отойдут на второй план?

Есть информация, что Трамп уже рассказал европейским лидерам о своем желании вывести 20 000 военнослужащих. Правда, Хегсет постарался их успокоить. "Будет непростительно, если мы откажемся от пересмотра состава сил и средств. Но было бы ошибкой предполагать и говорить о том, что Америка кого-то бросает, или что Америка уходит", — сказал Хегсет на этой неделе.

У США по-прежнему есть множество стратегических причин для сохранения своих баз и войск на европейском континенте. Базы в Северной Европе важны для соперничества с Россией и Китаем в Арктике. Но государства должны представить более убедительные доводы, сказал Арнольд. "Не думаю, что США уходят из Европы. Но страны должны делать нечто большее, а не только демонстрировать шок и ужас".