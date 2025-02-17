Утверждены логотип и шеврон Африканского корпуса России

Источник изображения: topwar.ru

Африканский корпус России получил свой свои отличительные знаки, логотип и шеврон корпуса наконец-то утверждены. Об этом сообщает ТГ-канал подразделения.

Африканский корпус пришел на смену действовавшему на африканском континенте ЧВК Вагнер, бойцы из состава которого и составили основу новой структуры Минобороны России. Бойцы корпуса несут службу на территории африканских стран, помогая распространять влияние России на данном континенте, особенно в тех странах, которые стремятся окончательно избавиться от колониального прошлого. Корпус был создан в конце 2023 — начале 2024 года, основным куратором от Минобороны является замминистра обороны генерал Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщили в корпусе, наконец-то утвержден официальный логотип и шеврон. Он представляет собой стилизованный щит, имеющий одновременно форму парашютного купола со стропами. В центре щита размещен шлем древнерусского воина, за основу которого взят шлем святого благоверного князя Александра Невского. За ним находится древнерусский полуторный меч, острие которого смотрит вниз, а рукоять возвышается над шлемом.

Источник изображения: topwar.ru

Шлем и меч расположены поверх стилизованного изображения африканского континента. Поверх изображения идет девиз Африканского корпуса — «осмелившийся побеждать». Ключевая идея девиза — одной лишь силой победить невозможно, для этого нужна смелость, решимость и готовность идти к Победе до конца.

Бойцы корпуса готовы нести службу там, где нужно России.