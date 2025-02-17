Страны Запада за три года выделили Украине €267 млрд в качестве поддержки

Из общей суммы около €130 млрд пришлось на военную помощь, €118 млрд на финансовую поддержку и €19 млрд на гуманитарную помощь

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Западные страны за последние три года выделили Украине в общей сложности порядка €267 млрд в качестве поддержки. Об этом говорится в докладе базирующегося в Киле Института мировой экономики (IfW).

Это, как отмечают эксперты, означает, что страны Запада в течение последних трех лет ежегодно выделяли почти €90 млрд на помощь Киеву. Из общей суммы около €130 млрд (49%) пришлось на военную помощь, €118 млрд (44%) на финансовую поддержку и €19 млрд (7%) на гуманитарную помощь. Однако размер помощи, как подчеркивают авторы исследования, сравнительно невелик, если измерять его как долю ВВП страны-донора.

Например, Германия, Великобритания и США выделяли менее 0,2% своего ВВП в год для поддержки Украины, в то время как другие богатые страны, такие как Франция, Италия или Испания, выделили всего около 0,1% своего годового ВВП. "Если взглянуть на национальные бюджеты большинства европейских стран-доноров, то поддержка, оказанная Украине за последние три года, по-видимому, является скорее небольшим "сторонним проектом", чем крупным финансовым усилием", - заявил эксперт IfW Кристоф Требеш.

Европа, как заметили в IfW, в целом обогнала США по объему помощи Украине. В общей сложности Европа выделила €70 млрд финансовой и гуманитарной помощи, а также €62 млрд военной помощи. Для сравнения, США выделили €64 млрд военной помощи, а также €50 млрд финансовых и гуманитарных ассигнований.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд . В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит ход специальной военной операции.