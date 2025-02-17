"Алмаз-Антей" представит корабельные средства ПВО на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби

Мероприятие пройдет 17 по 21 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на международной выставке вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля, средства противовоздушной обороны (ПВО) палубного размещения - турельную установку "Комар" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В разделе средств ПВО морского базирования будет представлена турельная установка "Комар", которая позволяет осуществлять автоматизированный пуск ракет типа "Игла" для защиты надводных кораблей в зоне сверхмалой дальности от противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов в условиях естественных и искусственных помех, а также поражать наземные и надводные цели ракетами типа "Атака", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в том же разделе будет представлен автономный боевой модуль зенитного ракетного комплекса "Тор-М2КМ". Его конструкция предусматривает возможность размещения и боевого применения на палубах плавучих средств и крышах зданий. ЗРК может использоваться для противовоздушной обороны важнейших военных и государственных объектов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых, противорадиолокационных и управляемых ракет, а также других авиационных средств поражения.