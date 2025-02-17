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ТАСС

Собянин открыл летно-испытательный комплекс для БПЛА в "Руднево" в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Он отметил, что обучение будет как для гражданского использования, так и для тех, кто дальше планирует пойти в Вооруженные силы РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров открыли летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке "Руднево".

"Мы по поручению президента продолжаем развивать беспилотные авиационные системы в Москве. Здесь, в индустриальном парке "Руднево", создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, мощнейший производственный центр, в котором производятся беспилотники от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем. И сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр, самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами", - сказал Собянин.

Он отметил, что обучение будет как для гражданского использования, так и для тех, кто дальше планирует пойти в Вооруженные силы РФ, в том числе в зону СВО, получив самые необходимые навыки для работы с беспилотниками.

"Для нас, конечно, важно, чтобы на той продукции, которую мы поставляем в министерство обороны, ребята могли обучаться, понимать, какие есть технологические опции у этой техники, какие новации, и эффективно использовать. Вместе с министерством обороны, по поручению министра, мы сегодня разрабатываем программу подготовки бойцов. В течение года мы можем, исходя из тех мощностей, которые имеем, подготовить около 5 тысяч бойцов. Надеюсь, что эта программа будет полезна в целом для страны", - добавил Собянин.

В свою очередь заместитель министра обороны России Евкуров поблагодарил мэра Москвы за создание площадки.

"Мы тот цикл подготовки, который есть в вооруженных силах, накладываем и на эту площадку. Правильно было сказано, мы совмещаем ту программу, которая здесь есть, и программу, которая есть в вооруженных силах. Она не такая сложная, но при этом обучающая. При этом здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом довольно серьезную практику. Они прямо с зоны боевых действий", - сказал Евкуров. Он добавил, что бойцы пройдут вторую теорию, будут обучаться на новых отечественных аппаратах.

"И мы уже договариваемся с вашими подчиненными, что после обучения ребята поедут обратно, получив уже те образцы, на которых они здесь обучались. И будут применять на практике там. Эта площадка позволяет подготовить большое количество наших специалистов - это большой плюс для того, чтобы разгрузить наши учебные центры. Огромное спасибо, задача выполняется", - добавил замминистра.

О комплексе

Как сообщается в материалах мэрии, для строительства летно-испытательного комплекса был выделен участок площадью 11 га, где в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23 мая 2024 года №641 установлен экспериментальный правовой режим, позволяющий: осуществлять полеты БАС свыше 30 килограммов без сертификата летной годности, сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства и проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов. В составе летно-испытательного комплекса возведены полетный ангар, авиационно-тренажерный центр, административно-технический модуль, эллинг для хранения воздушных судов и взлетно-посадочная площадка.

В марте 2023 года на базе индустриального парка "Руднево" правительством Москвы, Минпромторгом России и Национальной технологической инициативой был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем. 

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