Европа должна ответить на "электрошок" Трампа, говорит Макрон (Financial Times, Великобритания)

Избранный президент США Дональд Трамп принимает участие во встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже 7 декабря 2024 года.

Президент Франции Макрон: Европа должна ответить на "электрошок" Трампа

Евросоюз должен понять, что спокойная жизнь закончилась, сказал президент Франции Макрон в интервью Financial Times. США уходят из Европы, странам союза пора учиться самим обеспечивать свою безопасность. Для этого нужен полный пересмотр экономических моделей.

Рула Халаф (Roula Khalaf), Лейла Аббуд (Leila Abboud), Бен Холл (Ben Hall)

Французский президент заявил Financial Times, что европейский континент должен "накачать мышцы" и обезопасить свое будущее.

Эммануэль Макрон назвал возвращение Дональда Трампа "электрошоком", который должен заставить Европу обезопасить собственное будущее и будущее Украины.

Давая интервью в Елисейском дворце вскоре после того, как Трамп договорился с российским президентом Владимиром Путиным немедленно начать мирные переговоры, французский президент отметил, что Европе необходимо "накачать мышцы" в области обороны и экономики.

Он заявил, что от имени Украины вести переговоры может только ее президент Владимир Зеленский, и предупредил: согласие на мир, который "станет капитуляцией", будет плохой новостью для всех, в том числе для США.

"Единственный вопрос на данном этапе — захочет ли Путин искренне, последовательно и убедительно согласиться на прекращение огня на такой основе. В конце концов, украинцам решать, вести переговоры с Россией или нет, — сказал Макрон. — Мы все должны сохранять коллективную бдительность".

Французский руководитель уже давно заявляет, что Европа должна брать на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности, а это возможно только за счет укрепления экономической самостоятельности и снижения зависимости от США и Китая.

Возвращение Трампа в Белый дом Макрон назвал встряской, которая подтолкнет ЕС к инвестированию в собственную оборону, экономическое и технологическое возрождение. Оно означает отказ от бюджетных и денежно-кредитных механизмов, согласованных ЕС в 1992 году, которые Макрон назвал "устаревшими".

"Для Европы настал момент, чтобы ускориться и действовать", — сказал французский президент. Он предупредил, что провал чреват для ЕС большими рисками: "У ЕС нет выбора. Он может сбиться с пути".

Сумеет ли Макрон сплотить европейские страны под знаменем своей программы — это открытый вопрос, особенно в свете серьезного ослабления его позиций внутри Франции и в Брюсселе из-за паралича, возникшего после внеочередных прошлогодних выборов. Истощившиеся государственные финансы Франции также ограничивают ее возможности по вложению необходимых инвестиций в оборону и прочие приоритетные сферы.

Тем не менее французский президент поддержал позицию администрации Трампа, состоящую в том, что Европа сама должна обеспечивать безопасность Украины. По его словам, это вытекает из серьезных сдвигов в американской внешней политике, когда ее приоритеты с одобрения обеих партий смещаются от Европы в направлении Азии.

Американская обособленность возникла не после возвращения Трампа в Белый дом, а гораздо раньше, добавил Макрон. Он отметил, что администрация Байдена не извещала его заранее о трехсторонней сделке с Австралией и Великобританией по вопросу атомных подводных лодок, равно как и о выводе американских войск из Афганистана.

"Трамп говорит Европе, что ей самой решать, брать на себя эту ношу или нет. А я говорю, что мы должны взять ее на себя", — заявил французский руководитель.

Многие европейские лидеры с возмущением отреагировали на переговоры Трампа и Путина о прекращении конфликта на Украине, однако Макрон проявил больше оптимизма. Поговорив в начале недели с Трампом по телефону, он заявил, что "не удивляется" действиям американского президента.

По словам Макрона, Трамп создал "окно возможностей" для урегулирования путем переговоров, где "каждый должен сыграть свою роль".

Роль США заключается в том, чтобы "возобновить этот диалог" и взять на себя инициативу, потому что Трамп внес элемент "стратегического раскола". Макрон заявил, что Зеленский сам должен решить, "обсуждать или нет проблемы территорий и суверенитета". А задача "международного сообщества, и специфическая задача европейцев состоит в том, чтобы обсуждать гарантии безопасности и, в более широком смысле, механизм безопасности для всего региона. Здесь мы и должны сыграть свою роль".

Другие европейские страны осудили очевидные уступки Вашингтона Путину, на которые он пошел еще до начала переговоров, включая отказ Украине в членстве в НАТО и в восстановлении ее территориальной целостности, которое было названо "иллюзией".

Но Макрон постарался воздержаться от критики США, отметив, что "нереалистичным исходом" вступление Украины в НАТО назвал не американский президент, а министр обороны Пит Хегсет. (Так было на момент интервью. Позже и Трамп выразил мнение, что вступление Украины в НАТО "нецелесообразно".)

Макрон проводит дискуссии с европейскими союзниками по вопросу о том, как гарантировать мирную сделку. Среди прочего, обсуждается возможность отправки войск на Украину для предотвращения возможного возобновления Россией боевых действий в будущем.

Зеленский заявил, что только группировка численностью 150–200 тысяч военнослужащих с участием США удержит Россию. Направить контингент такой численности — это для ослабленных европейских армий на грани невозможного.

Макрон заявил, что пока рано говорить о цифрах, однако отправка столь крупного контингента "маловероятна". Он добавил: "Мы должны действовать надлежащим образом, реалистично, продуманно, взвешенно и согласованно".

Отвечая на вопрос об угрозе Трампа аннексировать Гренландию, Макрон сказал, что обеспокоенность американского президента безопасностью морских путей в Арктике "достойна уважения", однако этот вопрос должен решаться коллективно союзниками по НАТО. По словам президента, он попросил генерального секретаря НАТО Марка Рютте разработать стратегию арктической безопасности, предусмотрев в ней возможность проведения совместных военных операций.

Говоря о предложении Трампа обустроить Газу, выселив ее население численностью 2,2 миллиона человек в соседние арабские страны, Макрон был более резок. Изгнание жителей Газы он назвал "крайне опасным": "Для меня решение проблемы лежит не в сфере недвижимости. Это должно быть политическое решение".

Виды Трампа на Газу и Гренландию — это образец "крайней стратегической неопределенности", в которой сегодня живет весь мир, заявил Макрон. Все это требует радикального переосмысления методов работы ЕС и его членов. "Это электрошок. Нам нужны асимметричные импульсы, внешние импульсы. Это внешнее потрясение для европейцев", — сказал французский президент.

По его словам, это внесет ясность в умы тех европейцев, которые до сих пор думают, что могут жить в состоянии стратегической зависимости.

"Была модель, когда говорили, что есть китайский рынок сбыта, есть американский зонтик, обеспечивающий нашу безопасность, и есть дешевый российский газ для поддержания производства. Но теперь обо всех трех пунктах нужно забыть", — заявил Макрон.

Чтобы в Европе наступило "стратегическое пробуждение", к которому призывает французский руководитель, ей понадобится укреплять оборону и возрождать находящийся в состоянии стагнации рост экономики мерами по ослаблению государственного регулирования и экономической интеграцией всего, начиная с рынков капитала и кончая энергетикой. Только так ЕС сможет извлечь пользу из своего огромного размера.

Касаясь обороны, Макрон заявил, что Европа должна наращивать свой военный потенциал, чтобы иметь возможность действовать "даже без американского участия".

Между тем, с начала российской военной операции на Украине прошло уже три года, а изменения в сфере военной промышленности пока не очень заметны. Производство боеприпасов и ракет увеличилось, однако европейские компании ВПК по-прежнему слишком разрозненны и не могут наладить масштабный выпуск продукции.

Страны по-прежнему слишком сильно привязаны к своим национальным оборонным компаниям и зачастую с опаской смотрят на совместные программы и разработки, а уж тем более — на транснациональные слияния, которые могут привести к возникновению мощных европейских лидеров в области обороны.

Макрон в очередной раз призвал Европу отказаться от привычки покупать американское вооружение – это давно уже является приоритетом для Франции. Он сказал, что партнеры должны покупать франко-итальянские зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. По его словам, они лучше американского ЗРК "Пэтриот", который уже состоит на вооружении в ряде стран ЕС.

"Нам необходима полностью интегрированная европейская оборона, промышленная и техническая база. Это выходит далеко за пределы простых дискуссий об оборонных тратах. Если мы будем лишь усиливать свою зависимость от США, то и через 20 лет не решим проблему европейского суверенитета", — отметил Макрон.

Чтобы дать европейским странам возможность вкладывать больше средств в оборону, Макрон предлагает чаще использовать "инновационные схемы финансирования", такие как заимствование в рамках ЕС, что делалось во время пандемии коронавируса. Пока Германия категорически против таких схем, но Макрон надеется, что после федеральных выборов 23 февраля ее позиция изменится.

Сегодня проблемы Европы столь же остры и неотложны, как и во время пандемии, сказал он. Для их решения Европа должна отказаться от предельного уровня дефицита, предусмотренного пактом о развитии и стабильности ЕС, в котором есть требование к странам удерживать дефицит ниже трех процентов ВВП. "Эти правила ЕС устарели, — сказал Макрон. — Та финансовая и денежно-кредитная система, в которой мы живем, изжила себя".

У Европы слишком незначительная доля заемных средств с учетом того, что ей необходимо инвестировать в новые технологии, такие как искусственный интеллект, в зеленый переход и в безопасность.

Макрон также призвал отменить нормы и правила ЕС, которые он считает обременительными и нереалистичными. К ним относится директива ЕС по корпоративной отчетности в области устойчивого развития, а также штрафы для автомобилестроительных компаний, которые не выбирают квоты по электромобилям, названные Макроном "безумными". Он предупредил, что Европа не должна препятствовать работе банков, предъявляя им более жесткие требования по капиталу, потому что Соединенные Штаты явно намерены игнорировать согласованные на международном уровне правила.

Но когда Макрона спросили, нужна ли ЕС собственная версия американского департамента эффективности правительства, куда Трамп назначил руководителем Илона Маска с целью резкого сокращения государственных расходов, он ответил уклончиво. "Необходимо кардинальное упрощение… Лучше принимать смелые, политически ответственные решения, чем все разрушать", — сказал французский руководитель.

Макрон признал, что Европе понадобится от пяти до 10 лет, чтобы набраться сил. Но у него нет этого времени, так как его срок заканчивается в 2027 году. А поскольку популисты и крайне правые укрепляют свои позиции как во Франции, так и в других европейских странах, часть избирателей с опаской смотрит на то, как ЕС расширяет свое влияние на их жизнь.

Но Макрон все еще верит в свою силу убеждения. "Я не теряю веры, — сказал он с характерной для него интеллектуальной цветистостью. — Я люблю гуманизм Ренессанса и философию Просвещения. Мы сделаны из этого. И я не думаю, что эти идеи устарели. Наоборот, мы должны их воссоздать и переосмыслить".