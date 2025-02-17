В Швеции спустили на воду модернизированную подлодку "Халланд"

В четверг, 13 февраля, на верфи компании Saab в Карлскруне спустили на воду дизель-электрическую подлодку "Халланд" класса "Готланд", которая проходит плановую комплексную модернизацию в середине срока службы.

"Защита критически важной подводной инфраструктуры и морских путей сейчас важнее, чем когда-либо. Спуск на воду субмарины "Халланд" свидетельствует о способности Saab модернизировать и поставлять современные подводные лодки с возможностями, необходимыми ВМС Швеции. С возвращением ДЭПЛ в строй шведский флот и, соответственно, НАТО получат дополнительную мощь для защиты Балтийского моря", – заявил глава судостроительной компании Saab Kockums Матс Викселл.

Спуск на воду ДЭПЛ "Халланд", Швеция Saab

Как сообщает Naval News, в общей сложности модернизацию прошли около 50 бортовых систем ДЭПЛ "Халланд", причем 20 из них – совершенно новые, которые планируется использовать на подлодках следующего поколения типа A26 ("Блекинге").

В 1990-е годы для шведского флота построили три подлодки класса "Готланд". Первой модернизацию прошла головная субмарина, которая вернулась в строй в мае 2020 года. Вторую подлодку "Уппланд" обновили к концу того же года. Контракт на модернизацию "Халланда" подписали в марте 2022 года.

Для установки нового оборудования корпуса подлодок разрезали на две части. Новая дополнительная секция позволила оснастить ДЭПЛ последней версией воздухонезависимого двигателя Стирлинга – Mk3 вместо Mk2.

Программа модернизации также включает установку многофункциональной телескопической мачты производства французской компании Safran, гидролокатора SA9510S от норвежской Kongsberg и системы радиоэлектронной борьбы ES-3701 от транснациональной компании Exelis со штаб-квартирой в США. Кроме того, заменены различные системы управления, датчики и коммуникационное оборудование.

Длина модернизированной субмарины "Халланд" составляет 62,7 метра (до обновления – 60,7 метра). В надводном положении она сможет развивать скорость до 11 узлов, под водой – 20 узлов. Экипаж – 32 человека.

Подлодка вооружена четырьмя 533-мм и двумя 400-мм торпедными аппаратами. Также в арсенал включены 48 мин.