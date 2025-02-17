Франция ведет переговоры о покупке индийской РСЗО "Пинака"

ЦАМТО, 14 февраля. Как сообщило 10 февраля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, переговоры между Францией и Индией о покупке Парижем РСЗО "Пинака" успешно продвигаются.

В случае заключения контракта он станет первым случаем, когда второй по величине экспортер оружия в Индию приобретет вооружение у Нью-Дели.

Индия является одним из крупнейших импортеров оружия в мире, но пытается нарастить собственные возможности производства ВиВТ для удовлетворения потребностей ВС страны и наращивания экспорта военной продукции.

РСЗО "Пинака", максимальная дальность стрельбы которой составляет 90 км, была продемонстрирована французской делегации в Индии около трех месяцев назад. По данным анонимного источника агентства, результаты испытаний были признаны удовлетворительными.

Как заявил в кулуарах аэрокосмической выставки Aero India 2025 генеральный директор по ракетным и стратегическим системам Организации оборонных исследований и разработок МО Индии Уммаланени Раджа Бабу (Ummalaneni Raja Babu), Франция ведет активные переговоры по РСЗО "Пинака". Соглашение пока не достигнуто, но обсуждение продолжается.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 10-12 февраля находился с визитом во Франции, где провел переговоры с президентом страны Эммануэлем Макроном. В совместном заявлении глав государств было упомянуто глубокое и давнее оборонное сотрудничество между Францией и Индией и приветствовалось продолжение сотрудничества в сегментах вооружений для ВВС и ВМС в соответствии с согласованной в 2024 году Дорожной картой оборонной промышленности.

Премьер-министр Н.Моди пригласил руководство СВ Франции поближе познакомиться с "Пинака", подчеркнув, что приобретение этой системы Францией станет еще одной вехой в индийско-французском оборонном сотрудничестве. В свою очередь, президент Франции Э.Макрон приветствовал решение включить Индию в качестве наблюдателя в программу Eurodrone MALE, реализуемую под руководством OCCAR.

Пока не ясно, зачем ВС Франции понадобилась РСЗО индийской разработки. Система не унифицирована с номенклатурой вооружений стран НАТО и единственным ее импортером на текущий момент являются ВС Армении. Возможно, таким образом, власти Франции стремятся частично компенсировать уже произведенные крупные закупки французских ВиВТ Индией и заключить новые контракты. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Франция в период с 2019 по 2023 гг. стала вторым по стоимостному объему поставщиком вооружений в Индию после России.

Как сообщал ЦАМТО, разработка РСЗО "Пинака" началась в 1986 году для замены БМ-21 "Град" и завершилась в 1994 году. Первый полк РСЗО "Пинака" в составе трех батарей был сформирован в феврале 2000 года.

Боевой вес РСЗО "Пинака" Mk.1 (с РС) составляет около 27,1 т. Расчет состоит из пяти человек. В состав артиллерийской части РСЗО входят два транспортно-пусковых контейнера с 12-ю 214-мм РС. Максимальная дальность стрельбы базовой версии – 40 км, минимальная – 10 км.

В настоящее время в разработке находится усовершенствованная версия РСЗО "Пинака" Mk.2, а также новые боеприпасы. По неофициальной информации дальность стрельбы данной установки составит до 90 км.