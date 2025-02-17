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ЦАМТО

Норвегия намерена выделить 50 млн. долл. на поставку БЛА для Украины

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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии.
Источник изображения: © Pixabay Dean Moriarty

ЦАМТО, 14 февраля. Министр обороны Норвегии Торе О.Сандвик 12 февраля в ходе заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе подписал декларацию о намерении присоединиться к возглавляемой Латвией и Великобританией международной коалиции дронов в поддержку Украины.

Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, Норвегия присоединится к Коалиции дронов, которая уже объединяет 17 стран для поддержки Украины. При этом Норвегия планирует инвестировать в Коалицию дронов 50 млн. долл., внеся значительный вклад в поставки БЛА и развитие технологий. Латвия и Великобритания также приглашают других союзников присоединиться к Коалиции для увеличения объема поставок БЛА Украине.

Согласно меморандуму о взаимопонимании, прием новых стран в состав Коалиции должен быть согласован с действующими государствами-членами.

С момента создания Коалиции дронов 14 февраля 2024 года ее члены уже оказали значительную поддержку Украине посредством поставок БЛА. Общая сумма поддержки Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов всеми государствами-членами в 2024 году достигла 1,8 млрд. евро.

Латвия в прошлом году выделила на нужды Коалиции дронов 20 млн. евро, аналогичную сумму планируется выделить в этом году. В 2024 году Латвия поставила ВС Украины около 5000 БЛА. Поставка последней партии завершилась в январе 2025 года.

Сейчас, наряду с Латвией и Великобританией, в Коалиции дронов участвуют Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Украина, Германия и Швеция.

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