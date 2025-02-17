Каллас считает невозможным заключение соглашения по Украине без ЕС и Киева

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также связала необходимость участия Евросоюза в переговорах с "совокупной экономической мощью" сообщества и союзников Киева

ВИЛЬНЮС, 14 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что заключение соглашения по урегулированию конфликта на Украине невозможно без участия в переговорах Брюсселя и Киева.

"Любое соглашение, заключенное, так сказать, над нашими головами - над Украиной или Европой - на самом деле не может быть реализовано, потому что для его реализации и Украина, и Европа должны согласиться с его условиями", - сказала она национальному гостелерадио ERR.

Каллас также связала необходимость участия ЕС в переговорах по Украине с "совокупной экономической мощью" сообщества и союзников Киева, которая, по ее оценке, "во много раз больше, чем у России". "У нас есть эта мощь. Нам также необходима готовность, потому что в этой ситуации поддержка Украины чрезвычайно важна для нашей коллективной безопасности. Эта готовность существует, и она должна быть подкреплена действиями", - добавила она.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава администрации США написал в социальной сети Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.