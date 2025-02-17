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ТАСС

Россия и Индия могут вместе разрабатывать и производить БПЛА

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

По оценке представителя "Рособоронэкспорта", конкурентным преимуществом российских беспилотников - это техническое развитие, осуществляемое на основе опыта реального применения в боевых действиях

БАНГАЛОР, 14 февраля. /ТАСС/. Совместная разработка и производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может стать одним из направлений российско-индийского технологического партнерства между Россией и Индией. Такое мнение высказал ТАСС представитель "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).

"Одним из направлений российско-индийского технологического партнерства может стать совместная разработка и производство беспилотных летательных аппаратов", - сказал представитель компании.

По его оценке, очевидным конкурентным преимуществом предлагаемых на экспорт российских беспилотников является тот факт, что их техническое развитие осуществляется на основе опыта реального применения в боевых действиях высокой интенсивности, в условиях противодействия современных средств ПВО. Другая сильная сторона российских экспортных предложений в области беспилотников и средств борьбы с ними - высокий уровень открытости к технологическому сотрудничеству.

"Россия готова предложить индийским партнерам сотрудничество по направлению БПЛА, которое могло бы включать в себя разработку аппаратов, локализацию их производства, передачу технологий, создание совместных предприятий и сервисных центров, в том числе региональных", - заключил представитель "Рособоронэкспорта". 

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