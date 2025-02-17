Войти
Lenta.ru

Выбор Алжира в пользу российского истребителя пятого поколения объяснили

192
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Генерал-майор Попов: Эксплуатация российской техники надежнее и дешевле

Страны Северной Африки используют российскую авиационную технику, так как ее эксплуатация надежнее и дешевле, рассказал генерал-майор авиации Владимир Попов. Его цитирует «Взгляд».

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Алжир стал первым покупателем истребителя пятого поколения Су-57Э. Попов отметил, что страна могла приобрести у Франции «Миражи» или «Рафали», однако с советских времен страны региона пользовались российской авиационной техникой.

«Алжир имеет опыт ее эксплуатации и понимает, что надежность российских машин остается с прежним знаком качества. К тому же Су-57 стоит гораздо дешевле, чем западные конкуренты, включая американские F-35», — рассказал он.

Попов подчеркнул, что у Франции нет самолетов пятого поколения, однако есть глубоко модернизированные машины поколения 4++. Тем не менее конкурировать с российскими самолетами пятого поколения они не могут. Кроме того, экспортная версия Су-57 не будет отличаться от базовой по управлению и боевому потенциалу.

«Но система опознавания "свой — чужой" российского производства на экспортном самолете не появится. Это вопрос безопасности государства. Кроме того, на экспортных самолетах другие локаторные частоты, которые мы используем в боевых условиях. За счет этого получается упрощенная версия истребителя», — пояснил Попов.

Также генерал-майор усомнился в том, что на экспортном самолете появятся российские системы навигации. Он напомнил, что Россия подписала конвенцию о нераспространении ядерного оружия, поэтому на Су-57 будет аннулирована возможность установить подобное вооружение. «Также упрощенный вариант самолета не сможет использовать российское гиперзвуковое оружие и другие новейшие ракеты», – заключил аналитик.

Как сообщало Radio Algerie, российская сторона уже запланировала отправку закупленной авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
США
Франция
Продукция
ПАК ФА
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.02 01:50
  • 1
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 16.02 16:48
  • 7609
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 14.02 17:08
  • 0
Беларусь идёт дальше, а «беглые»… тоже куда-нибудь пойдут
  • 14.02 16:46
  • 3
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 14.02 14:55
  • 2
Доработанную по опыту СВО БМП-3 начали продвигать на экспорт
  • 14.02 10:09
  • 2
Сочетает наклонные и неподвижные роторы: в США замечен ранее неизвестный конвертоплан
  • 14.02 05:34
  • 2
Названо главное преимущество Су-57 перед F-35
  • 14.02 01:00
  • 1
Российское орудие «Лотос» впервые представят в Абу-Даби
  • 14.02 00:23
  • 2
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 14.02 00:09
  • 2
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений