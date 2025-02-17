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ЦАМТО

Ростех покажет на IDEX вертолет для борьбы с пожарами в небоскребах

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КА-32А11М
КА-32А11М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 14 февраля. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех покажет на международной выставке IDEX в ОАЭ вертолет для борьбы с огнем – Ка-32А11М.

Благодаря соосной схеме он обладает повышенной устойчивостью, что особенно актуально для полетов в условиях плотной городской застройки. За один вылет вертолет может поднять и доставить к очагу возгорания до 4000 литров воды и 400 литров противопожарной пены.

Ка-32А11М – новейшая модификация легендарного Ка-32. По мнению эксплуатантов со всего мира, это один из лучших пожарных вертолетов, их применяют более чем в 20 странах.

"Вертолеты эффективны для борьбы с пожарами в городах, особенно в небоскребах на большой высоте, куда не всегда могут оперативно попасть пожарные. В нашей продуктовой линейке есть специальные пожарные вертолеты, например машины семейства Ка-32 с соосной схемой несущих винтов. Благодаря ей Ка-32 может с высокой точностью зависать напротив очага возгорания и сохранять такое положение несмотря на восходящие потоки воздуха между зданиями. Это повышает эффективность пожаротушения. На выставке мы показываем новую версию машины – Ка-32А11М. У вертолета высокий экспортный потенциал, он вызывает большой интерес у зарубежных специалистов и летчиков. Многие потенциальные эксплуатанты уже знакомы с вертолетами этого типа и отмечают особенную эффективность машин в борьбе с пожарами. Репутация вертолетов семейства Ка-32 говорит за себя – сегодня по всему миру эксплуатируют около 190 вертолетов данного типа в 20 странах. Также отмечу, что Ростех уже поставляет новый Ка-32А11М российским заказчикам", – сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Обновленная машина оборудована "стеклянной кабиной" – цифровым пилотажно-навигационным комплексом с дисплейной индикацией. Вертолет оснащен российской системой пожаротушения СП-32 и новыми двигателями семейства ВК-2500 с цифровой системой управления. Силовая установка разработана Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в Ростех). Решение позволило увеличить тяговооруженность Ка-32, что повысило эффективность машины.

Помимо Ка-32, холдинг "Вертолеты России" покажет на выставке вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности, а также "Ансат" в двух версиях: санитарной и полицейской.

Международная оборонная выставка IDEX 2025 пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. В выставке примут участие ведущие российские компании, входящие в контур Ростеха: "Рособоронэкспорт", "Вертолеты России", "Высокоточные комплексы", "Уралвагонзавод", "Калашников" и другие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех.

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